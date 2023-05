Diógenes Reinel: "Siempre me apasioné por el periodismo"

Como afirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS, “desde niño soñaba con ser periodista”. El comunicador, nacido en Montería, en el Caribe colombiano, recordó que “utilizaba el cepillo de cabello de mi hermana como micrófono y me creía reportero desde el lugar de la noticia. Mi hermano me decía que yo vivía en un mundo de fantasía”.

Y esa fantasía añorada se hizo realidad a fuerza de estudios y constancia. Mientras estudiaba periodismo, no perdió tiempo y buscó un espacio donde practicar lo que aprendía en clase.

“Tuve la bendición de empezar a ejercer la profesión en segundo semestre. Fui hasta las instalaciones de una emisora en Bogotá, Colombia, y en el lobby esperé a una reconocida periodista. Me le acerqué para pedirle la oportunidad de hacer algo de práctica. Creyó en mí: el lunes siguiente ya estaba en cabina de radio hablando de los chismes de los famosos locales”, contó.

Según añadió: "Siempre me apasioné por el periodismo. Amo preguntar y luego transmitir eso a quien interese".

Se dice rápido, pero en 20 años ha ganado experiencia en diversas áreas en las comunicaciones. “En Colombia hice radio por 7 años, hice televisión en tres programas y también en varias revistas del espectáculo”, detalló sobre sus labores en la cadena Todelar, el Noticiero CMI, y las revistas VEA, 15 Minutos y TV y Novelas.

“Yo estaba trabajando en Colombia en RCN pero no me sentía nada cómodo”, admitió. “Toqué puertas acá en Miami con mi amiga Maritza Rodríguez (Sarah Mintz) y me presentó a Carlos Mesber, quien quería que lo apoyara en la promoción de una película y que reforzara a su equipo de Suelta La Sopa”.

Una vez en Miami, se ha probado en los canales de televisión hispana más reconocidos, como CNN en Español, Univision y Telemundo (donde fue productor de contenido del programa Suelta La Sopa).

“En CNN en Español fui colaborador (presentador) de ShowBiz, el único programa de entretenimiento que tenía la cadena”, dijo Reinel, quien disfruta hacer ejercicio al aire libre y conversar en compañía de una copa de vino.

Actualmente es productor del programa Siéntese quien pueda, de la cadena hispana Univisión, conducido por el actor Julián Gil. Este espacio debate noticias del espectáculo y se transmite de lunes a viernes.

Además, en fechas recientes integró el equipo de producción de la tercera temporada de Ojos de Mujer, de We Love Entertainment para E Latino.

¿Cómo es el día a día de un productor en la televisión? Adrenalina y trabajo arduo, sin dudas.

“Cada jornada varía en dependencia del formato del show”, explicó. “En mi caso es empezar el día leyendo cuáles son las noticias del día para saber qué se podría necesitar al momento de recrear una de las notas. Y estar pendiente del talento, que todos estén listos a la hora de grabación. Es muy gratificante ver el show al aire”.

Un regalo en su trayectoria ha sido su experiencia en el plató junto al reconocido actor Julián Gil. “Es una de las experiencias más bonitas y gratificantes en mis 20 años de carrera”. Como confesó, “he trabajado con personas no tan conocidas y que son un dolor de cabeza. También he trabajado con algunos famosos que te maltratan”.

Diógenes Reinel junto a Julián Gil. Cortesía del entrevistado

En cambio, “Julián es muy respetuoso, amable y siempre está pendiente de todo el equipo. Quiere que todo el mundo esté feliz haciendo lo que le corresponde y que se sienta a gusto”.

En la televisión puede ocurrir cualquier cosa, sobre todo si se trata de una emisión en vivo. Al respecto, el periodista rememoró una anécdota graciosa y estresante a la vez: “Una vez al aire en CNN se me cayó una libreta, debí toser para disimular y hacer creer que el sonido era mi tos”.

Como enfatizó, su compromiso dentro de los medios de comunicación es "desarrollar contenidos de vanguardia que le puedan aportar a los hispanos información real y oportuna".

Según constató, “es momento de contrarrestar la proliferación de fake news. Ahora con la tecnología cualquiera cree ser periodista y eso no es bueno. También puedo apoyar y direccionar a los nuevos talentos que tienen ganas de expresar todo eso que sienten y no saben cómo hacerlo”.

A la hora de expresar su gratitud por quienes le han ayudado en el camino, señaló que “hay mucha gente a la que he llamado ángeles terrenales y tengo mucho que agradecerles”.

Puede conocer más sobre su trabajo en su cuenta de Instagram: @dioreinel