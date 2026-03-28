Director del documental "Mr. Nobody Against Putin" es declarado agente del extranjero

El profesor ruso Pavel Talankin alza su Óscar al Mejor Largometraje Documental por «Mr. Nobody Against Putin» en el Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

MOSCÚ.- El ministerio ruso de Justicia anunció este viernes que Pavel Talankin, director del documental ganador del Óscar Mr. Nobody Against Putin había sido incluido en el registro de "agentes extranjeros", una etiqueta utilizada por el Kremlin para reprimir a los detractores.

En una nota, el ministerio ruso de Justicia, sin mencionar el documental , acusó a Talankin, de 35 años, de haber "difundido informaciones falsas sobre decisiones tomadas y políticas aplicadas por las autoridades rusas".

Mejor documental

Videógrafo de una escuela de la pequeña ciudad de Karabach, en los Urales, Talankin filmó, en el marco de su trabajo, el adoctrinamiento cada vez más intenso del alumnado.

Opositor de la guerra en Ucrania, huyó de Rusia en el verano boreal de 2024 llevándose las imágenes, usadas en el largometraje de 90 minutos codirigido con el cineasta estadounidense David Borenstein.

Este mes este trabajo recibió el Óscar al mejor documental.

Poco después de su victoria en los Óscar, una comisión de derechos humanos adscrita a la presidencia rusa había acusado a la película de haber utilizado imágenes de menores sin el consentimiento de sus padres.

Por este motivo, un tribunal ruso prohibió el jueves la difusión del documental en tres plataformas de streaming del país, al considerar que también contenía "signos de propaganda que transmiten una actitud negativa hacia el gobierno" y hacia el presidente ruso, Vladímir Putin.

FUENTE: AFP