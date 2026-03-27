viernes 27  de  marzo 2026
POLÉMICA

Un tribunal ruso prohíbe el documental ganador del Óscar "Mr. Nobody Against Putin"

La película documenta las lecciones de propaganda a favor de la guerra impartidas en una escuela de la región rusa de Cheliábinsk

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión.&nbsp;

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AFP

MOSCÚ.- Un tribunal ruso prohibió el jueves el documental ganador del Óscar Mr Nobody Against Putin en varias plataformas de streaming, alegando que promovía "actitudes negativas" hacia el gobierno ruso y la guerra en Ucrania. La película documenta las lecciones de propaganda a favor de la guerra impartidas en una escuela de la región rusa de Cheliábinsk.

Se utilizaron dos años de grabaciones filmadas en secreto y sacadas clandestinamente del país por el videógrafo de la escuela.

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El Consejo de Derechos Humanos de Rusia —designado por el Kremlin— presentó una queja contra la película la semana pasada, afirmando que "se utilizaron imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres".

En un fallo emitido el jueves, un tribunal de la región de Cheliábinsk declaró que la película promovía el "terrorismo" y "actitudes negativas hacia el gobierno actual", según informó el medio de noticias independiente ruso Sotavision.

El tribunal también objetó que la película mostrara una bandera "blanca-azul-blanca", un símbolo que algunos miembros de la oposición rusa utilizan para protestar contra la guerra en Ucrania, pero que está prohibida en Rusia por considerarse "extremista".

El tribunal prohibió la película —que ganó el premio al Mejor Documental en los Óscar a principios de este mes— en tres plataformas de streaming rusas, informó Sotavision, publicando una grabación de audio del juez hablando en la sala.

Se trata de la primera medida conocida que recurre a los tribunales para restringir el acceso a la película —de la cual circulan copias piratas ampliamente disponibles en línea— dentro de Rusia.

Desde que lanzó su asalto militar a gran escala contra Ucrania hace cuatro años, el Kremlin ha reprimido la oposición a la guerra.

Las autoridades han buscado movilizar el apoyo a la guerra en Ucrania a través del sistema educativo, modificando los planes de estudio escolares para promover la narrativa del Kremlin sobre la ofensiva.

El protagonista de la película, Pavel Talankin, huyó de Rusia en 2024.

FUENTE: AFP

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