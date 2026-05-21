jueves 21  de  mayo 2026
DEPORTES

Nadal considera que ha sido "transparente" y "sincero" en su documental de Netflix

El documental sobre Rafael Nadal fue rodado durante su última temporada en el circuito, "cuando estaba todavía en activo e intentaba recuperarme de una lesión"

El exjugador español Rafael Nadal saluda al público durante una ceremonia en honor a su carrera en el Abierto de Francia, celebrada en la cancha Philippe-Chatrier del Complejo Roland-Garros de París, el 25 de mayo de 2025.

El exjugador español Rafael Nadal saluda al público durante una ceremonia en honor a su carrera en el Abierto de Francia, celebrada en la cancha Philippe-Chatrier del Complejo Roland-Garros de París, el 25 de mayo de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La leyenda del tenis Rafael Nadal aseguró el miércoles a la AFP que se puso como objetivo ser "transparente" y "sincero" en la serie documental de Netflix dedicada a su figura y que será difundida en esa plataforma de streaming desde el 29 de mayo, en pleno Roland Garros.

Fue precisamente en ese Grand Slam parisino, que ganó en 14 ocasiones, donde Nadal (39 años) consiguió los mayores éxitos de su carrera.

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"Creo que es un documental real, que no pinta las cosas de color rosa, y que combina lo que ha sido mi carrera deportiva con las dificultades a las que me he enfrentado", declaró Nadal a la AFP justo antes de la difusión del primero de los cuatro episodios de la serie en un preestreno en Madrid.

"Creo que he sido bastante transparente sobre mi vida, con todas las cosas que me han ido sucediendo. He tenido sinceridad y esta es mi historia. Después, si hay algo que os sorprenda, eso dependerá de vosotros", añadió el rey histórico de la tierra batida, ganador de 22 torneos del Grand Slam en más de 20 años de una carrera que acabó en 2024.

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El documental fue rodado durante su última temporada en el circuito, "cuando estaba todavía en activo e intentaba recuperarme de una lesión, de una operación en la cadera", explicó.

"No lo conseguí. Intenté competir, pero no pude recuperarme al 100 %. Todo ese proceso quedó registrado: las dudas, la incertidumbre y, después, la aceptación de la situación", señaló.

"¿Era importante contar esta parte dolorosa de mi carrera? No creo, pero tengo a mi alrededor a personas en las que confío que me convencieron de hacerlo, personas que han tenido éxito en esta industria y que quizá tenían una visión más global de mi carrera. Seguí su consejo y aquí estamos. Espero que os guste", concluyó el hombre que tiene una estatua en las instalaciones de Roland Garros, un torneo que comienza este domingo y que terminará el domingo 7 de junio.

RD Congo no se concentrará en su país

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC), país que vive un aumento de casos del virus ébola, canceló la parte de su concentración que debía realizar en su territorio antes del Mundial 2026, anunció este miércoles a la AFP uno de sus representantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el domingo una alerta sanitaria internacional ante el aumento de casos de ébola en ese país de más de 100 millones de habitantes, donde se han visto afectadas especialmente las provincias orientales, de difícil acceso por carretera y que sufren la violencia de grupos armados.

Según la OMS, la epidemia es sospechosa de haberse cobrado la vida de 139 personas en casi 600 casos probables y podría extenderse en el tiempo, aunque estima que el riesgo de pandemia es "débil".

FUENTE: AFP

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