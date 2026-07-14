Kim Kardashian comparte inesperado "selfie" junto a Lewis Hamilton

MIAMI.- Kim Kardashian no esconde su romance con Lewis Hamilton . La empresaria y socialité recientemente compartió un álbum de fotografías en Instagram, donde dejó en evidencia que el piloto de Fórmula 1 ya es parte de los planes familiares.

Fue el 13 de julio cuando Kim publicó imágenes de la visita que hizo junto a su familia a Coeur d'Alene, en Idaho, donde celebró el 4 de julio. “Veranos en el lago con mis personas favoritas”, reza el mensaje que acompaña la publicación de la fundadora de SKIM.

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Romance

Si bien el álbum inició con una foto abrazando a su hijo Psalm, de 7 años, lo que muchos no esperaron es que la segunda fotografía fuese un selfie con Hamilton y Chicago, de 8 años.

El retrato evidencia la cercanía que el piloto de Ferrari ya tiene con los miembros más pequeños e importantes de la familia Kardashian Jenner.

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La foto fue tomada en el exterior previo al atardecer, según la luz del sol. Hamilton posaba su rostro en el de su novia muy sonriente, mientras Chicago reía divertida.

Aunque Kim publicó más fotografías junto a sus hijos, hermanas y sobrinos, esta ha sido la que llamó la atención de sus seguidores.

Además, la publicación llega poco después de que ambos fueran visto cenando en Los Ángeles.