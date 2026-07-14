martes 14  de  julio 2026
CONCURSO DE BELLEZA

Miss Universe Cuba presenta a las 20 mujeres que buscarán la corona nacional en 2026

El Feather Fantasy Fashion Show reunió por primera vez a las aspirantes al título, estrenó la banda de Hialeah y marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia la final del próximo 20 de agosto

Las 20 representantes oficiales de Miss Universe Cuba 2026 posan por primera vez juntas tras la ceremonia de imposición de bandas celebrada en el Teatro Miami.

Las 20 representantes oficiales de Miss Universe Cuba 2026 posan por primera vez juntas tras la ceremonia de imposición de bandas celebrada en el Teatro Miami.

MICHEL MELIÁN
Isabella Bernal, representante de Sancti Spíritus.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Isabella Bernal, representante de Sancti Spíritus. 

 

 

MICHEL MELIÁN
Mia Dio, quien participa por segunda vez y es la aspirante por la Isla de la Juventud. &nbsp; &nbsp;

Mia Dio, quien participa por segunda vez y es la aspirante por la Isla de la Juventud.

 

 

MICHEL MELIÁN
Eneisy Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera representante de Hialeah dentro del certamen.

Eneisy Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera representante de Hialeah dentro del certamen.

MICHEL MELIÁN
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Teatro Miami se convirtió en el punto de encuentro de las 20 mujeres que competirán por el título de Miss Universe Cuba 2026, durante el Feather Fantasy Fashion Show, una de las actividades centrales del calendario previo a la elección de la próxima representante cubana.

La noche comenzó con la tradicional imposición de bandas, encabezada por el director de la franquicia, Prince Julio César, junto a la actual reina, Lina Luaces, quienes oficializaron la participación de cada una de las jóvenes que continúan en la carrera por el cetro.

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Entre los momentos más comentados destacó la incorporación, por primera vez, de la banda de Hialeah, una novedad que amplía la presencia territorial dentro de la plataforma y suma una nueva comunidad a la competencia.

Eneisy Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera representante de Hialeah dentro del certamen.

Eneisy Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera representante de Hialeah dentro del certamen.

Concluida la ceremonia, el protagonismo pasó al desfile temático inspirado en el universo de las plumas, donde las concursantes exhibieron propuestas de alta costura en una producción marcada por la creatividad, la elegancia y el espectáculo.

La velada también reconoció el desempeño de varias participantes. Yramsi Bárcena obtuvo el premio Top Model del Año; Lizlauren Mosquera recibió el Best Feather Look, mientras que Daniela Reyes fue distinguida con el People’s Choice Award, seleccionado mediante la votación del público.

Isabella Bernal, representante de Sancti Spíritus.

Isabella Bernal, representante de Sancti Spíritus.

Las 20 aspirantes

Las representantes oficiales son:

  • Pinar del Río — Daniela Reyes
  • Artemisa — Gabriella Davis
  • La Habana — Lizlauren Mosquera
  • Mayabeque — Yramsi Bárcena
  • Matanzas — Deborah Varona
  • Cienfuegos — Claudia Olisa
  • Villa Clara — Estefany Rodríguez
  • Sancti Spíritus — Isabella Bernal
  • Ciego de Ávila — Daniela Espinosa
  • Camagüey — Stephany Granado
  • Las Tunas — Rachel Pereira
  • Granma — Dayana Leyva
  • Holguín — Angélica Herrera
  • Santiago de Cuba — Regla Díaz
  • Guantánamo — Angelina Andreoli
  • Isla de la Juventud — Mia Dio
  • Hialeah — Eneisy Rodríguez
  • Región Central — Lorena Suárez
  • Región Occidente — Ana Cabrera
  • Región Oriente — Giselle Pérez

Los organizadores resaltaron la preparación demostrada por las participantes y reafirmaron el compromiso de seguir impulsando una plataforma dedicada a promover el liderazgo, la proyección y el talento de la mujer cubana.

Mia Dio, quien participa por segunda vez y es la aspirante por la Isla de la Juventud.

Mia Dio, quien participa por segunda vez y es la aspirante por la Isla de la Juventud.

Rumbo a la gran final

La definición del título tendrá lugar el 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay. Quien resulte elegida sucederá a Lina Luaces y obtendrá el derecho de portar la banda cubana en la septuagésima qunta edición de Miss Universe, prevista para noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, sede escogida para celebrar el 75.º aniversario del concurso.

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