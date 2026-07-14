Miss Universe Cuba presenta a las 20 mujeres que buscarán la corona nacional en 2026

Eneisy Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera representante de Hialeah dentro del certamen.

Mia Dio, quien participa por segunda vez y es la aspirante por la Isla de la Juventud.

Las 20 representantes oficiales de Miss Universe Cuba 2026 posan por primera vez juntas tras la ceremonia de imposición de bandas celebrada en el Teatro Miami.

MIAMI.- El Teatro Miami se convirtió en el punto de encuentro de las 20 mujeres que competirán por el título de Miss Universe Cuba 2026 , durante el Feather Fantasy Fashion Show , una de las actividades centrales del calendario previo a la elección de la próxima representante cubana.

La noche comenzó con la tradicional imposición de bandas, encabezada por el director de la franquicia, Prince Julio César, junto a la actual reina, Lina Luaces, quienes oficializaron la participación de cada una de las jóvenes que continúan en la carrera por el cetro.

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Entre los momentos más comentados destacó la incorporación, por primera vez, de la banda de Hialeah, una novedad que amplía la presencia territorial dentro de la plataforma y suma una nueva comunidad a la competencia.

Eneisy Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera representante de Hialeah dentro del certamen. MICHEL MELIÁN

Concluida la ceremonia, el protagonismo pasó al desfile temático inspirado en el universo de las plumas, donde las concursantes exhibieron propuestas de alta costura en una producción marcada por la creatividad, la elegancia y el espectáculo.

La velada también reconoció el desempeño de varias participantes. Yramsi Bárcena obtuvo el premio Top Model del Año; Lizlauren Mosquera recibió el Best Feather Look, mientras que Daniela Reyes fue distinguida con el People’s Choice Award, seleccionado mediante la votación del público.

Isabella Bernal, representante de Sancti Spíritus. MICHEL MELIÁN

Las 20 aspirantes

Las representantes oficiales son:

Pinar del Río — Daniela Reyes

— Daniela Reyes Artemisa — Gabriella Davis

— Gabriella Davis La Habana — Lizlauren Mosquera

— Lizlauren Mosquera Mayabeque — Yramsi Bárcena

— Yramsi Bárcena Matanzas — Deborah Varona

— Deborah Varona Cienfuegos — Claudia Olisa

— Claudia Olisa Villa Clara — Estefany Rodríguez

— Estefany Rodríguez Sancti Spíritus — Isabella Bernal

— Isabella Bernal Ciego de Ávila — Daniela Espinosa

— Daniela Espinosa Camagüey — Stephany Granado

— Stephany Granado Las Tunas — Rachel Pereira

— Rachel Pereira Granma — Dayana Leyva

— Dayana Leyva Holguín — Angélica Herrera

— Angélica Herrera Santiago de Cuba — Regla Díaz

— Regla Díaz Guantánamo — Angelina Andreoli

— Angelina Andreoli Isla de la Juventud — Mia Dio

— Mia Dio Hialeah — Eneisy Rodríguez

— Eneisy Rodríguez Región Central — Lorena Suárez

— Lorena Suárez Región Occidente — Ana Cabrera

— Ana Cabrera Región Oriente — Giselle Pérez

Los organizadores resaltaron la preparación demostrada por las participantes y reafirmaron el compromiso de seguir impulsando una plataforma dedicada a promover el liderazgo, la proyección y el talento de la mujer cubana.

Mia Dio, quien participa por segunda vez y es la aspirante por la Isla de la Juventud. MICHEL MELIÁN

Rumbo a la gran final

La definición del título tendrá lugar el 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay. Quien resulte elegida sucederá a Lina Luaces y obtendrá el derecho de portar la banda cubana en la septuagésima qunta edición de Miss Universe, prevista para noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, sede escogida para celebrar el 75.º aniversario del concurso.