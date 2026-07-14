martes 14  de  julio 2026
MÚSICA

Annakarina convierte el dolor en un nuevo comienzo en el álbum "Katarsis"

Lejos de ser únicamente un disco sobre el desamor, Katarsis funciona como una exploración sobre la transformación emocional

La cantante venezolana Annakarina.&nbsp;

La cantante venezolana Annakarina. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante años, Annakarina entendió que el arte podía existir mucho más allá de un escenario. Antes de consolidarse como cantante y compositora, ya había encontrado distintas formas de expresarse: desde el contenido digital y el arte del tatuaje hasta el diseño de su propia marca, KOSMI. Hoy, todas esas facetas convergen en una propuesta artística donde la música es apenas uno de los lenguajes con los que se construye una identidad profundamente personal.

Nacida en el estado Lara, Venezuela, y radicada desde hace diez años en Estados Unidos, la artista ha recorrido un camino poco convencional. Su historia no comenzó con una gran discográfica, sino con años de trabajo, reinvención y una convicción constante por crear. En ese proceso conoció al productor venezolano Yoelkeys, una de las figuras clave en el desarrollo de su sonido, al que posteriormente se sumó el productor colombiano Thomás Pérez. Junto a ellos, la compositora Crisly Ospino y la cantante venezolana Reymar Perdomo acompañan una producción construida desde la independencia y la colaboración latinoamericana.

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El verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzó a realizar transmisiones en vivo a través de TikTok. Lo que inició como una forma de mantenerse cerca de la música terminó convirtiéndose en una comunidad que hoy acompaña cada paso de su carrera. Personas de distintos países no sólo escuchan sus canciones, sino que viajan para verla en concierto y han hecho como propias, historias nacidas desde experiencias profundamente personales.

Para Annakarina, esa comunidad representa uno de los logros más importantes de su carrera.

"Lo más bonito de todo este proceso ha sido sentir que nunca he estado sola. Ver personas que hacen suyas mis canciones, que viajan para verme cantar o que simplemente encuentran compañía en mi música es algo que todavía me sorprende. Eso no se puede fabricar", comenta.

Álbum

Ese recorrido desemboca en Katarsis, un álbum que tardó cerca de año y medio en construirse y que representa el proyecto más ambicioso de su trayectoria.

Lejos de ser únicamente un disco sobre el desamor, Katarsis funciona como una exploración sobre la transformación emocional. Cada canción refleja un momento distinto dentro de un proceso de reconstrucción personal, entendiendo el dolor no como un destino sino como un punto de partida.

"Yo siento que el dolor tiene un enorme valor porque ahí es donde uno evoluciona. La felicidad también pasa, pero el crecimiento muchas veces nace cuando aprendemos a atravesar los momentos difíciles. Para mí, esa es la verdadera catarsis: permitirse sentir para poder seguir adelante", afirma.

Aunque sus raíces musicales están profundamente influenciadas por la música regional mexicana, Annakarina evita permanecer dentro de una sola etiqueta. Su propuesta mezcla elementos de la música regional con el pop latino, la balada, el mambo y el merengue, construyendo un repertorio que responde más a las emociones que a las reglas de un género específico.

Entre las canciones que conforman el álbum, Gané Perdiendo ocupa un lugar especial. Grabada en México, la artista la considera una de las piezas que mejor resume el mensaje del proyecto. La frase "Yo gané y ganaré" sintetiza la filosofía que atraviesa el disco: incluso las pérdidas pueden convertirse en victorias cuando dejan aprendizaje.

Más allá

Más allá de la música, Annakarina también ha construido un universo creativo alrededor de KOSMI, una marca que nació como una extensión de su identidad artística y que hoy funciona como un punto de encuentro para su comunidad. Representada por un oso ilustrado, KOSMI reúne las distintas facetas de la artista, la música, el arte, la creatividad y la resiliencia, bajo una misma filosofía: aceptar cada experiencia, incluso las más difíciles, como parte del camino. Para Annakarina, el personaje simboliza las cicatrices que dejan las batallas, la importancia de la constancia y la capacidad de transformar la vulnerabilidad en una fuerza creadora.

Esa misma visión también dio origen a la Fundación KOSMI, una iniciativa con la que busca llevar ayuda y esperanza a comunidades vulnerables, especialmente en Venezuela, país con el que mantiene un vínculo permanente pese a la distancia.

En medio del complejo momento que atraviesa su país natal, la artista decidió mantener el lanzamiento de Katarsis convencida de que el arte también puede convertirse en una forma de acompañar y generar impacto.

"Mi música es el recurso que tengo para aportar. Si a través de ella puedo ayudar, conectar personas o generar algún tipo de esperanza, entonces vale la pena seguir cantando"..

Más que construir una carrera alrededor de una colección de canciones, Annakarina ha preferido desarrollar un universo donde la música, el arte, la comunidad y la acción social dialogan constantemente. En ese espacio, Catarsis no sólo representa un álbum: es la prueba de que las historias más profundas suelen comenzar justo después de atravesar la tormenta.

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