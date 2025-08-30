sábado 30  de  agosto 2025
Guillermo del Toro lleva a Venecia un Frankenstein emotivo

Guillermo del Toro presentará en Venecia una adaptación, de alto presupuesto, del relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

AFP/Frédéric J. Brown

VENECIA.- Tras el paso por la alfombra roja veneciana de directores como Yorgos Lanthimos y Noah Baumbach, este sábado le llega el turno a otro habitual de Hollywood, el mexicano Guillermo del Toro, que trae a la Mostra una adaptación de Frankenstein.

En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

El mexicano Guillermo del Toro presentará en Venecia una adaptación, de alto presupuesto, del relato de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un egocéntrico científico que da vida a una criatura que lo acabará llevando a la ruina.

"Buscando la vida, creé la muerte", afirma en un momento Frankenstein (Oscar Isaac) creador de una criatura que, en muchos aspectos, despierta ternura. Con una cuidada estética gótica, Del Toro trae a la pantalla una historia que habla de violencia, autoconocimiento e identidad a través de un personaje cautivador interpretado por Jacob Elordi (Priscilla).

Según declaró Del Toro durante el Festival de Cannes en mayo, se trata de "una historia emotiva, tan personal como todo lo demás" que haya hecho.

Es sobre "ser un padre, ser un hijo", apuntó, asegurando que no estaba haciendo "una película de terror" sino un filme "increíblemente emocional".

Con esta cinta, distribuida por Netflix, "concluye una búsqueda" que empezó cuando tenía 7 años, al ver "por primera vez las películas de Frankenstein de James Whale", realizadas en los años 1930, explicó el realizador al sitio de la Biennale.

"La obra maestra de Mary Shelley está llena de preguntas que me queman dentro del alma: preguntas existenciales, tiernas, salvajes, sin escapatoria, como sólo una mente joven puede plantear y a las que sólo los adultos y las instituciones creen poder responder", indicó el director mexicano, ganador del Oscar y del León de Oro por La forma del agua.

"Para mí, sin embargo, sólo los monstruos tienen la respuesta a todos los misterios", agregó.

Manifestación propalestina

La jornada podría verse sacudida por una manifestación propalestina convocada a partir de las 17H00 (15H00 GMT) en el Lido, la isla de la laguna de Venecia donde tiene lugar el festival.

La marcha, bajo el lema 'Paren el genocidio en Palestina', fue organizada por un colectivo de profesionales del sector audiovisual, Venice4Palestine, recientemente creado.

Con la protesta, quieren "romper el silencio y desviar el foco del festival hacia Palestina", indicaron los convocantes en un comunicado.

"El festival de cine de Venecia no debe quedar como un evento aislado de la realidad, sino convertirse en un espacio para denunciar el genocidio que está llevando a cabo Israel con la complicidad de los gobiernos occidentales", señalaron.

Para el domingo también han organizado un acto en el Lido, en colaboración con el movimiento BDS, que elabora campañas de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel.

Por su parte, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo el miércoles que el certamen es "un lugar de apertura y de debate".

"Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (...), con la muerte de civiles y, sobre todo, de niños", insistió.

FUENTE: AFP

