Directora creativa de línea masculina de Hermès deja la firma

Contratada por Jean-Louis Dumas, presidente del grupo Hermès de 1978 a 2006, en 1988, la diseñadora construyó a lo largo de las décadas un estilo contemporáneo

Colección masculina de invierno 2025 creada por Véronique Nichanian.

Colección masculina de invierno 2025 creada por Véronique Nichanian.

Captura de pantalla/Instagram/@hermes

PARÍS.- Tras 37 años como responsable artística de la línea masculina de Hermès, la estilista francesa Véronique Nichanian presentará en enero su último desfile para la prestigiosa marca, indicó el viernes la casa.

"Con mucha emoción presentaremos la última colección de Véronique Nichanian, directora artística del universo masculino de Hermès, el sábado 24 de enero de 2026 durante la Semana de la Moda parisina otoño-invierno 2026-2027", precisó Hermès en un comunicado enviado a AFP, confirmando una información revelada por el diario Le Figaro.

"Es hora de pasar el testigo", admitió al periódico francés la diseñadora de 71 años, que asegura tener aún 'ideas', pero dice querer dedicar más tiempo a sí misma. Quiere, dice, 'cumplir un sueño' que acaricia desde hace mucho tiempo: pasar varios meses en Japón.

"Estoy muy orgullosa de haber creado lo que yo llamo 'prendas objeto', prendas transformables, reversibles, que te acompañan en la vida", afirmó Nichanian. "La moda masculina ha sido para mí un formidable campo de expresión".

Recorrido con la marca

Contratada por Jean-Louis Dumas, presidente del grupo Hermès de 1978 a 2006, en 1988 cuando estaba en Cerruti, la diseñadora construyó a lo largo de las décadas "un estilo contemporáneo, en una reinvención permanente de la prenda y sus usos, y a través de una investigación constante sobre los materiales, el saber hacer y el color", afirmó la marca.

Según Le Figaro, la persona que la sustituirá se dará a conocer en los próximos días.

La línea femenina en Hermès está a cargo de Nadège Vanhée-Cybulski desde 2014.

En un contexto en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales, Hermès, en cambio, no está en crisis. La marca, cuyas ventas no dejan de crecer, vio aumentar su facturación en más de un 7% en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 8.000 millones de euros.

En estas circunstancias, el director del grupo de lujo, Axel Dumas, mencionó la posibilidad de lanzarse a la alta costura en 2026 o 2027.

FUENTE: AFP

