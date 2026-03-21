sábado 21  de  marzo 2026
CINE

Directora ganadora del Óscar vive el regreso de BTS en Seúl

La directora coreano-canadiense Maggie Kang, ganadora del Óscar por el fenómeno 'K-pop Demon Hunters', asistió al megaconcierto de BTS en Seúl

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

EFE

SEÚL.- La directora coreano-canadiense Maggie Kang, ganadora del Óscar por el fenómeno 'K-pop Demon Hunters', asistió al megaconcierto de BTS en Seúl, para atestiguar el retorno del grupo más representativo del género, con quien ahora comparte escaparate global en la plataforma de vídeos Netflix.

"Fueron realmente el primer concierto de K-pop al que fui", dijo a EFE la codirectora de la película más vista en la historia de Netflix, que se encontraba entre el público del concierto celebrado en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en la capital surcoreana, y transmitido en directo a nivel global por la plataforma.

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"Me sorprendió cuando fui al concierto, y era un estadio lleno (en Los Ángeles), como 50.000 personas, y todos estaban cantando una canción coreana, y yo estaba como, '¿qué está pasando?'. Realmente me voló la cabeza", recordó Kang sobre la primera vez que vio a la agrupación.

Hoy, tanto BTS como Kang, cuyo filme se llevó los Óscares a mejor película animada y mejor canción original, se han convertido en referentes globales de la cultura pop coreana.

'Arirang', el último álbum de la banda incluso combina elementos de la tradición coreana con el pop contemporáneo, tal como lo hace Kang en 'K-pop Demon Hunters'.

La directora dijo que, entre las nuevas canciones de BTS, su favorita es 'Body to Body', el tema que abre el álbum y que incorpora un fragmento de 'Arirang', la canción folclórica más representativa de Corea.

Kang también contó que "lamentablemente" solo ha podido conocer personalmente a dos integrantes del grupo, RM y V, aunque aseguró entre risas que su objetivo es conocer bien a todos los miembros. "Estoy tratando de arreglar eso", dijo.

FUENTE: EFE

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