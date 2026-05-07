jueves 7  de  mayo 2026
PREMIOS

Actores generados con IA no son elegibles en los Golden Globe

Las nuevas reglas se publicaron una semana después de que la Academia a cargo de los Óscar anunciara que actores generados por IA no podrán aspirar a su estatuilla

Un Golden Globes de gran tamaño se exhibe antes del evento de anuncio de nominaciones para la 83.ª edición de los Premios Golden Globes en Beverly Hills, California, el 8 de diciembre de 2025. &nbsp; &nbsp;

Un Golden Globes de gran tamaño se exhibe antes del evento de anuncio de nominaciones para la 83.ª edición de los Premios Golden Globes en Beverly Hills, California, el 8 de diciembre de 2025.

 

 

AFP/Patrick Fallon

LOS ÁNGELES.- Actuaciones generadas por inteligencia artificial no serán elegibles para postular a los Golden Globes, cuyos organizadores publicaron este jueves nuevas reglas para el uso de la tecnología.

Los nuevos lineamientos no descalificarán de forma automática producciones que utilicen IA siempre y cuando el factor humano sea prominente.

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"Candidaturas en las cuales una interpretación es sustancialmente generada o creada por inteligencia artificial son inelegibles", determinaron los organizadores de la ceremonia, que reconoce lo mejor del cine y la televisión y es considerada el puntapié inicial de la temporada de premios de Hollywood.

"El uso de la IA para mejoras técnicas o cosméticas (como rejuvenecimiento, envejecimiento, o alteraciones visuales) podrá ser permitido, siempre que (...) la IA no reemplace o altere materialmente el trabajo de interpretación", detallaron.

Las nuevas reglas se publicaron una semana después de que la Academia a cargo de los Óscar anunciara que actores generados por IA no podrán aspirar a su estatuilla.

Inteligencia artificial

El uso de la IA en la industria del entretenimiento es un tema sensible que preocupa a actores y escritores, quienes temen ser reemplazados por la tecnología.

El tema fue clave en las discusiones contractuales que paralizaron al sector en 2023, y volvieron al tapete recientemente con el anuncio de una producción protagonizada por una versión del fallecido Val Kilmer generada por IA.

Kilmer aparece en la película de vaqueros As Deep as the Grave con el beneplácito de su familia, quien autorizó la iniciativa y abrió para tal fin el archivo visual del actor, que murió el año pasado.

Los Globos de Oro enfatizaron que para otras áreas del proceso de producción se aplicará el mismo criterio de autorizar piezas en las cuales prevalezca "la dirección creativa humana, el juicio artístico y la autoría", y mantengan a la IA apenas como una herramienta.

FUENTE: AFP

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