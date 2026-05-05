martes 5  de  mayo 2026
CINE

Netflix anuncia estreno global en cines de "Narnia" en 2027

Narnia: The Magician's Nephew, dirigida por Greta Gerwig, debutará en la pantalla grande el 12 de febrero

La cineasta Greta Gerwig asiste a la presentación de “Barbie” durante CinemaCon, la convención oficial de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, en el Caesars Palace el 25 de abril de 2023 en Las Vegas, Nevada. &nbsp;

La cineasta Greta Gerwig asiste a la presentación de “Barbie” durante CinemaCon, la convención oficial de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, en el Caesars Palace el 25 de abril de 2023 en Las Vegas, Nevada.

 

AFP/Bridget Bennett

LOS ÁNGELES.- Netflix anunció que estrenará una película globalmente en los cines casi dos meses antes de ir al streaming, lo que constituye una primera vez para la plataforma de contenido. Narnia: The Magician's Nephew, dirigida por Greta Gerwig, debutará en la pantalla grande el 12 de febrero.

La cinta llegará a la plataforma el 2 de abril, dijo Netflix en un comunicado. La plataforma inicialmente había previsto el lanzamiento de la producción en IMAX en noviembre de este año, un mes antes de aterrizar en el streaming.

Lee además
Larry Ellison, el propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo junto al presidente Donald J. Trump.
ADQUISICIÓN

El gran fracaso de Netflix y posible nuevo rumbo de CNN y CBS
 La doctora María Alejandra Velandia, conocida como doctora Antiaging.
BELLEZA

Los secretos de belleza de las celebridades que no conocías

Netflix, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha colocado algunas de sus películas en la pantalla grande.

Éxitos

El año pasado Las guerreras K-pop, que conquistó dos premios Óscar, disfrutó de un taquillero paseo por algunas salas de cine dos meses después de su estreno en la plataforma.

En medio de las preocupaciones en el sector que causaron su interés por adquirir Warner Bros. Discovery, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, se dijo dispuesto a honrar la ventana teatral de 45 días que el legendario estudio respeta.

En marzo, ya fuera de la negociación, Sarandos se reunió con representantes del mayor gremio de distribuidores del cine en el mundo, un gesto aplaudido por el sector que quiere más películas y por más tiempo en sus salas de cine.

Aunque no salió ningún anuncio, la reunión fue calificada como "constructiva" por el gremio.

Nueva versión

Narnia: The Magician's Nephew es una adaptación de la novela El sobrino del mago, de C.S. Lewis, publicada por primera vez en 1955.

Gerwig, quien dirigió la súper exitosa Barbie y Mujercitas, entre otros títulos, saludó la decisión del gigante del streaming.

"Trabajar con Netflix para darle vida a esta película ha sido extraordinario", dijo la realizadora en un comunicado conjunto.

"No veo la hora de que la gente vea la película en los cines el 12 de febrero y en Netflix el 2 de abril", agregó.

Los jóvenes David McKenna (El señor de las Moscas) y Beatrice Campbell encabezan el elenco de la cinta, en la que también participan Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig y Meryl Streep.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

The Rolling Stones anuncian el álbum "Foreign Tongues"

Princesa Leonor pilota avión de combate F-5 antes de graduación militar

Ana de Armas y Sebastian Stan protagonizan el filme "Impunity"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Conflicto

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria