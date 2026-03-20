viernes 20  de  marzo 2026
MÚSICA

BTS lanza "Arirang", su primer álbum en cuatro años

Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del álbum, incorporando sus experiencias personales en las composiciones

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

AFP/Mark Ralston

SÉUL.- La superbanda surcoreana de K-pop BTS publica este viernes su primer álbum de estudio en casi cuatro años, Arirang, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras el periodo de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El disco de 14 canciones, lanzado a las 13:00 hora local (04:00 GMT), es el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde Proof (2022).

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El título del álbum alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, dijo BigHit Music en enero.

Producción

Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del álbum, incorporando sus experiencias personales en las composiciones, según un comunicado emitido este mes por el sello discográfico.

El líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones salvo en la pista interludio, mientras que Suga y J-hope contribuyeron a varios temas, entre ellos Body to Body, Merry Go Round y NORMAL.

Jimin participó en they don’t know ’bout us' y Into the Sun, V en '2.0' e Into the Sun, y Jung Kook colaboró en la creación de cuatro canciones, incluida Hooligan.

"El sencillo principal SWIM se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma", dijo Big Hit.

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Según previsiones de Hong Seok-kyeong, directora del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro BTS on the Road, el grupo dejará atrás su narrativa de adolescencia para abordar temas más maduros.

"Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente", explicó la experta en entrevista con el diario japonés Mainichi el año pasado.

El lanzamiento será acompañado por eventos promocionales en distintos puntos de Seúl, donde se instalarán proyecciones y actividades en torno al nuevo disco.

Un día después, el sábado, BTS ofrecerá un concierto gratuito de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22.000 asistentes con entrada, aunque se estima que alrededor de 250.000 personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.

FUENTE: EFE

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