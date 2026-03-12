Revelan póster y nuevo tráiler de "The Devil Wears Prada 2"

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway interpretan a Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente, en "The Devil Wears Prada 2".

MIAMI.- ¡Cada vez está más cerca la segunda entrega de The Devil Wears Prada 2! Este 12 de marzo, 20th Century Studios sorprendió a los fanáticos del filme compartiendo en redes sociales el póster oficial de la película.

En el flyer podemos ver a Meryl Streep en el centro de una escalera blanca luciendo un llamativo vestido rojo, unos escalones más abajo se sitúan Anne Hathaway (Andy) y Emily Blunt (Emily), cada una a un costado de la actriz que da vida a Miranda Presley. El cuadro lo cierra Stanley Tucci (Nigel), quien se alinea con Streep unos pasos más abajo.

El estudio también compartió un nuevo tráiler del filme, el cual expone un poco más sobre los desafíos que Miranda enfrenta en esta entrega.

Estreno

El lanzamiento da inicio a la preventa de los boletos. La película llegará a los cines el 1 de mayo, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la primera entrega.

A casi dos décadas de su estreno, la cinta vuelve con parte del equipo original como la productora Wendy Finerman y Aline Brosh McKenna, quien se encargó de adaptar el libro homónimo de Lauren Weisberger para la primera entrega. El filme cuenta con la dirección de David Frankel.

Se anticipó que la nueva entrega explorará los desafíos de la revista en la era digital, así como otros obstáculos que sacuden a la industria de la moda.

La secuela cuenta con las actuaciones de Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak y Conrad Ricamora, además del regreso de Tracie Thoms y Tibor Feldman. Trascendió que Lady Gaga también tendrá una participación luego de ser fotografiada en el set.