Diseñadora Marian López deja su huella en el Miss Venezuela

Y además de su éxito como empresaria, la Organización Miss Venezuela la invitó a diseñar las bragas que terminaron engalando el openning del concurso de belleza más importante del país.

“A finales de febrero, el Miss Venezuela me contactó para hacer las bragas. Inicialmente eran para la colocación de las bandas, pero como este evento no se pudo realizar por la declaración de la pandemia, las usaron para el openning, decisión que para mí fue un honor”, afirma Marian López, vía telefónica desde Miami.

La fashion stylist y personal shopper cuenta que su equipo de costureras de Caracas pudieron terminar las piezas con éxito en menos de un mes.

Inspirada en las tendencias de la moda que se ven en la actualidad en las grandes pasarelas del mundo, Marian López relata que con su diseño quiso marcar un antes y un después en la historia del Miss Venezuela.

“Fue un tema convencer a la organización porque las misses están acostumbradas a lucir vestidos cortos y escotados y yo quise hacer una propuesta retadora que permitiera que las concursantes siguieran luciendo bellas y que resaltara sus figuras y ¿qué mejor pieza que un jumpsuit?”, subraya.

Marian López habla con entusiasmo de las piezas que hoy la llenan de orgullo.

“El tipo de tela que utilizamos para hacer las bragas fue lycra con spandex en dos tonos. La escogimos porque nuestra intención es que se pudiera adaptar a la figura de cada miss y pudieran estar lo más cómodas posible. También usamos cierres invisibles, pinzas y hombreras”, precisa.

Marian López expresa su satisfacción por lo que esto significa para su carrera.

“Fue un trabajo que me enriqueció muchísimo y estoy feliz de que el Miss Venezuela me haya tomado en cuenta para tal responsabilidad y, particularmente, siento que el brillo que tuvieron las bragas en el escenario fue del más allá”, resaltó.

Asimismo, la venezolana ahonda en esta oportunidad que tuvo en la noche más linda del país.

“Me entusiasmé muchísimo cuando me llamaron, ya que el Miss Venezuela es una materia pendiente que cualquier diseñador venezolano quiere asumir alguna vez en su carrera, los más grandes diseñadores venezolanos han pasado por allí, Carolina Herrera y Ángel Sánchez, entre otros. Me llena de orgullo pensar que dejé una huella, tal como alguna vez lo hicieron ellos un día”, expresa.

Marian Lopez 2 Marian López tiene más de 12 años dedicada al diseño. CORTESÍA PRENSA MARIAN LÓPEZ

Marian López reveló que tuvo una motivación adicional para aceptar la invitación del Miss Venezuela.

“Mi tía Vilma Viana Acosta (hermana de mi madre, Marlene Viana Acosta) participó en el primer certamen del Miss Venezuela, que se realizó en 1952. Representó al estado Guárico y quedó de segunda finalista”, agregó.

López se confiesa una apasionada de su trabajo.

“A mí me encanta vestir a las mujeres, sacarle provecho a las fortalezas que cada una tiene. No importa si eres gorda, flaca, chiquita, baja o alta. Me parece que todas tenemos potencial y que nos corresponde descubrir las cosas que nos favorecen”.