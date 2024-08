Diseñadora presenta nueva colección en Miami

La propietaria de Le Zachas Boutique y reconocida camionera cubana, parquea su imponente camión en Miami para presentar este próximo 31 de agosto la nueva era de su marca, un hito que no solo celebra su amor por el diseño y la creatividad, sino que también narra su historia de vida marcada por la lucha, el dolor, y la superación.

“El fashion show se titula ‘De la carretera a la pasarela’, y será una noche llena de glamour, estilo y celebración”, dijo Yanet Almaguer a DIARIO LAS AMÉRICAS, sobre el encuentro que se llevará a cabo en Stage Miami, y que comenzará con una exclusiva alfombra roja en la que artistas, influencers, y personalidades del mundo de la moda y la televisión dirán presente.

Una influencer como ninguna otra

La historia de Yanet Almaguer desafía las expectativas y rompe moldes, ya que tras trabajar como bailarina y estilista decidió derribar tabúes, pasar por encima de prejuicios y estereotipos de género, y convertirse en camionera.

“Tenía 22 años cuando en el año 2000 salí de Cuba hacia España vía Angola. Lo hice porque no veía futuro para mi familia y para mí en la isla. Viví en España como indocumentada por tres años, y allí me tocó enfrentar pruebas muy dolorosas, como dormir en las calles, sufrir maltrato doméstico, caer en manos de una persona que se dedicaba a explotar emigrantes […] pero todo eso me hizo ser la mujer que soy, fuerte y sin miedo a la vida”, dijo Yanet Almaguer, quien luego de arribar a Estados Unidos en el año 2010, comenzó desde cero en los trabajos más humildes, hasta que tomó la decisión de convertirse en camionera y emprender.

Orgullosa de un pasado que no oculta, sino que lleva con orgullo como testimonio de su resiliencia, Yanet reconoce que cada hilo y cada puntada en su ropa cuenta una parte de su historia. Y es que la moda, sin duda, ha sido para ella una forma de sanar y de expresar todo lo que ha vivido.

“Este evento simboliza mi transformación y mi misión de empoderar a las mujeres a través de la moda, ofreciendo diseños que actúan como ‘armaduras’ ya que brindan seguridad y confianza para enfrentar cualquier desafío”, dijo la popular influencer quien bautizó su marca como Le Zachas, en honor a la hija que perdió.

Sin duda, la historia de Yanet no se detiene en su éxito como diseñadora, ya que a la par de su crecimiento en la industria de la moda, se ha ganado un lugar en un ámbito dominado exclusivamente por hombres: el transporte pesado.

“Me hice camionera en un momento de mi vida en el que necesitaba estabilidad económica. Y aunque inicialmente fue una medida de supervivencia, pronto encontré en la carretera un espacio de libertad y en los camiones, y una extensión de mi espíritu rebelde y audaz”, reconoció.

"Cuando manejo, siento que puedo con todo", dice Yanet. "Es un trabajo duro, sí, pero me encanta desafiar las expectativas. ¿Quién dice que una mujer no puede hacer esto? Para mí, ser camionera es otra forma de expresar mi fuerza, igual que lo es la moda", añadió.

El fashion show de Le Zachas Boutique estará acompañado de música en vivo y contará con la presencia de reconocidos artistas cubanos como Camila Arteche, Dayami La Musa, Heydy González, Eddy Borges, Anais y José Rosario.

Para obtener más información sobre el evento, visite el perfil en Instagram @lezachasboutique