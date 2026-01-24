sábado 24  de  enero 2026
MODA

Diseñadora Véronique Nichanian presenta su último desfile para Hermès

En octubre, la diseñadora anunció que era hora de pasar el testigo, admitiendo que quería dedicar más tiempo a otras cosas

La diseñadora de moda francesa Veronique Nichanian saluda al público al final del desfile de la colección de prêt-à-porter masculina Primavera/Verano 2025 de Hermes, como parte de la Semana de la Moda de París, el 22 de junio de 2024.

La diseñadora de moda francesa Veronique Nichanian saluda al público al final del desfile de la colección de prêt-à-porter masculina Primavera/Verano 2025 de Hermes, como parte de la Semana de la Moda de París, el 22 de junio de 2024.

AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

PARÍS.- La diseñadora francesa Véronique Nichanian presenta este sábado su última colección para Hermès, tras casi cuatro décadas al frente de la línea masculina, en uno de los momentos probablemente más emotivos de esta Semana de la Moda de París.

El desfile, que se celebrará en el palacio Brongniart, en el centro de París, a las 20H00 locales (19H00 GMT), no será "retrospectivo, pero habrá muchos guiños" a la trayectoria, aseguró la creadora de 71 años a la publicación Madame Figaro a comienzos de enero.

Lee además
El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.
MODA

París se prepara para celebrar Semana de la Moda masculina
El cantautor estadounidense Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton, y su esposa, la diseñadora de moda Helen Lasichanh, llegan a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.
MODA

Louis Vuitton inaugura la Semana de la Moda masculina en París
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Hermès (@hermes)

"Será un momento destacado", indica por su parte Marie Ottavi, periodista de moda en el diario Libération. "Es una mujer que siempre aportó modernidad a sus colecciones".

En octubre, Nichanian anunció que era "hora de pasar el testigo", admitiendo que quería dedicar más tiempo a otras cosas, especialmente a "hacer realidad un sueño de hace tiempo": pasar varios meses en Japón.

Nueva líder

Poco después se reveló el nombre de su sucesora: la británica de origen jamaicano Grace Wales Bonner. Esta treintañera tiene una sólida reputación en la moda masculina con su marca epónima, una firma que mezcla su identidad afrocaribeña con la tradición indumentaria británica.

Grace Wales Bonner presentará su primera colección para Hermès en enero de 2027. La de junio serán los equipos de creación internos los que la llevarán a cabo.

"Es una joven de talento, parece decidida. Seguramente hacía falta una ruptura tras 37 años, y eso es lo que ella va a expresar. Está bien, es acertado, y me alegra", aseguró Nichanian a Madame Figaro.

La prensa también aplaudió la elección: "Grace Wales Bonner es muy moderna, comprometida... Hermès supo elegir a una persona que va a aportar no solo calidad, sino también imagen y un discurso", según Ottavi.

La línea femenina de Hermès sigue dirigida por Nadège Vanhée-Cybulski, al frente desde 2014.

Este cambio en la dirección creativa se enmarca en un contexto global de renovación de los responsables artísticos en otras grandes marcas, como Chanel, Dior o Gucci, en momentos en que el mercado del lujo enfrenta retos económicos y comerciales.

Hermès, sin embargo, parece no sentir esta crisis. La marca, cuya publicación de resultados anuales se espera para el 12 de febrero, vio crecer su facturación un 6,3% en los nueve primeros meses de 2025, hasta 11.900 millones de euros (unos 14.000 millones de dólares).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Diseñadora colombiana incursiona en Miami en el estilo "too much"

Dj explica cómo fue el baile de Victoria Beckham en la boda de su hijo

Vuelven los "Viernes Culturales" al Parque Domino en la Pequeña Habana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Te puede interesar

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Por María Inés Lombardi
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Migraciòn

Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades