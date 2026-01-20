martes 20  de  enero 2026
MODA

Louis Vuitton inaugura la Semana de la Moda masculina en París

Durante seis días, 66 marcas se congregarán en la capital francesa para develar sus nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones

El cantautor estadounidense Pharrell Williams, director creativo de Louis Vuitton, y su esposa, la diseñadora de moda Helen Lasichanh, llegan a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La joven diseñadora francesa Jeanne Friot, conocida por su moda inclusiva, sin género y comprometida, dará el pistoletazo de salida, con su presentación para el otoño-invierno 2026 en el Teatro del Rond-Point, junto a los Campos Elíseos.

"Es una alegría y un estrés bastante especial", dijo a AFP esta creadora, de 30 años, que participa por primera vez en el calendario oficial de los desfiles.

Luego seguirán los pases de la francesa Études Studio y la japonesa Auralee, y cerrará la jornada Louis Vuitton, en un desfile que seguramente estará plagado de estrellas.

En junio, el estadounidense Pharrell Williams presentó su colección junto al Centro Pompidou, frente a celebridades como Beyoncé, su esposo Jay Z y Bradley Cooper. Esta vez, el diseñador y músico presentará su propuesta para el próximo invierno en la Fundación Louis Vuitton.

Semana de la Moda

Durante seis días, 66 marcas desvelarán sus nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones.

Muchos especialistas tildaron la Semana de la Moda femenina de octubre de "histórica", con los primeros pasos de diseñadores como Matthieu Blazy para Chanel y Jonathan Anderson para la línea femenina de Dior.

"En esta nueva edición, vamos a entrar en una fase con menos retos y expectativas", según Marc Beaugé, director de la revista francesa L'Étiquette.

Dior presentará el miércoles su colección masculina, firmada por segunda vez por Anderson, después de que el creador norirlandés de 41 años recibiera buenas críticas por su propuesta estival en junio y comentarios más moderados para su primera línea femenina en octubre.

Otros momentos destacados serán la despedida de Véronique Nichanian para Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina, y la propuesta del estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria.

La española Sonia Carrasco, cuyos modelos lució la cantante Rosalía en la promoción de su nuevo disco Lux, integra por primera vez el calendario oficial, en la categoría presentación.

Esta edición también cuenta con dos ausencias importantes: la marca española Loewe, que tenía que presentar su primera colección masculina a cargo de los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, y Saint Laurent, que regresó al calendario oficial en junio y ha vuelto a desaparecer.

Como en las dos últimas ocasiones, Jacquemus cerrará el domingo la edición con un desfile en el Museo Picasso.

