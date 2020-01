Circo Cortesia 78.jpg

Venardos Circus regresa a Miami

Hasta el 16 de febrero se alza nuevamente en Miami, la icónica carpa del Venardos Circus, con nuevo elenco y un espectáculo bilingüe, al mejor estilo de Broadway.

Siguiendo con la tradición de ir al circo, podrás disfrutar en español e inglés de un show con acróbatas, malabaristas, trapecistas, comediantes y magos pero sin animales en escena!

También habrá una fiesta pre-show para que los niños jueguen y venta de comida.

Para información de precios y compra de entradas, visita venardoscircus.com.

The Palms, 8268 Mills Drive, Miami, Fl 33183

Los cascos de los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City reposan sobre una mesa junto al trofeo Vince Lombardi, que premia al ganador del Super Bowl

Super Bowl con hijos

La fiebre del fútbol americano y del Super Bowl se apoderó de la ciudad de Miami!

Si eres fanático de este deporte o simplemente quieres divertirte con tus hijos antes del gran juego, podrás escoger entre las siguientes actividades:

- Super Bowl Live, es un evento gratuito que estará hasta el sábado 1 de febrero, en el Bayfront Park, con venta de comida, shows de agua, desfiles, espectáculos, fuegos artificiales y música en vivo.

- Super Bowl Experience, que estará hasta el 01 de febrero en el Miami Beach Convention Center, es un parque temático e interactivo de fútbol americano con juegos, clínicas de fútbol, realidad virtual y la oportunidad de tener autógrafos de jugadores de la NFL. Entrada: $40 adultos y niños gratis.

- Raised in the 9[54], es otro evento gratuito que se realizará el 31 y el 1 de febrero en Las Olas Oceanside Park, en Fort Lauderdale, con música en vivo, yoga, manualidades, venta de artesanía y comida.

- NFL Play Football Family Festival, en North Miami Athletic Stadium, es el sábado 1 de febrero, y contará con invitados especiales, clínicas de football, juegos, música y concursos. Entrada gratis!

Celebra San Valentín en Home Depot

Celebra el mes del amor y la amistad, este sábado 1 de febrero, de 9:00 a 12:00 pm., con el taller para niños de Home Depot.

En esta oportunidad tus niños realizarán un corazón con la técnica de String Art, que les permitirá desarrollar habilidades manuales al lijar, clavar y pintar.

Los asistentes recibirán un certificado al logro, un delantal de taller y un pin conmemorativo.

Para más información visita homedepot.com/workshops

Museos gratis con Bank of America

Sabías qué? Bank of America, con su programa Museums on Us, ofrece a sus clientes entradas gratuitas a los más populares Museos e instituciones culturales de Miami y sus alrededores, todos los primeros fines de semana de cada mes.

Este 1 y 2 de febrero, sólo tienes que presentar tu tarjeta de crédito o débito y una identificación en los museos participantes:

Fort Lauderdale: Museum of Discovery & Science y NSU Art Museum Fort Lauderdale

Miami: Coral Gables Museum, HistoryMiami Museum, Miami Children´s Museum, Museum of Comtemporary Art (MOCA), Pérez Art Museum Miami, The Bass Museum

West Palm Beach: South Florida Science Center and Aquarium

Día de trenes en el Gold Coast Railroad Museum

Conocer datos curiosos sobre famosos ferrocarriles, subirte en un tren de época o simplemente tomarte una linda foto familiar, son algunas de las actividades que puedes realizar de forma gratuita este 1 de febrero en el Gold Coast Railroad Museum.

Como todos los primeros sábados de cada mes, disfruta con tu familia de trenes, historia y juegos, desde las 11:00 am. hasta las 4:00 pm.

También podrás hacer viajes en tren, pagando una tarifa adicional!

Para más información visita goldcoastrailroadmuseum.org

12450 SW 152nd Street, Miami, FL 33177

