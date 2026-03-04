Harvey Weinstein enfrenta nuevo juicio por violación en abril

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein , compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

NUEVA YORK.- El magnate cinematográfico caído en desgracia, Harvey Weinstein , se enfrentará a un nuevo juicio a partir del 14 de abril por un cargo de violación sobre el cual el jurado no llegó a un acuerdo, según informó su publicista el miércoles.

El juez del juicio por delitos sexuales del año pasado, que fue un nuevo juicio parcial, declaró nulo el proceso después de que el presidente del jurado se negara a regresar para deliberar sobre el caso en medio de una disputa en la sala del jurado.

Weinstein fue acusado de violación en tercer grado por una mujer llamada Jessica Mann y ahora se enfrentará a un nuevo juicio por ese cargo.

En junio, el jurado condenó a Weinstein por agresión sexual contra Miriam Haley y absolvió al exproductor de cine por la presunta agresión sexual a Kaja Sokola.

Weinstein, de 73 años y confinado en silla de ruedas por problemas de salud, ya cumple una condena de 16 años en prisión tras ser condenado en otro caso en California por violar a una actriz europea hace más de una década.

El portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, declaró: "Cada vez que los fiscales han solicitado al jurado que condene a Harvey Weinstein por la misma acusación (de Mann), no han logrado una decisión unánime".

"El Sr. Weinstein siempre ha mantenido que la relación fue consensuada y esperamos presentar las pruebas nuevamente", añadió Engelmayer.

La condena del ganador del Óscar por el cargo de Haley es una reivindicación para Haley, cuya denuncia condujo en parte al veredicto inicial de culpabilidad en 2020.

Ese caso histórico impulsó el movimiento MeToo, que vio una oleada de denuncias de mujeres prominentes que fueron maltratadas por hombres.

Caso histórico

Weinstein sufrió una caída espectacular de su posición en la cima de Hollywood y el mundo del espectáculo en 2017, cuando las acusaciones en su contra se hicieron públicas.

El movimiento revolucionó la industria cinematográfica, exponiendo la explotación sistémica de mujeres jóvenes que buscan trabajar en el mundo del espectáculo y provocando un análisis sobre cómo acabar con esta cultura tóxica.

Más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de conducta sexual inapropiada tras la reacción global contra los hombres que abusan de posiciones de poder.

La condena original de Weinstein en 2020, y la consiguiente pena de 23 años de prisión, fue anulada en 2024 después de que un tribunal de apelaciones encontrara irregularidades en la presentación de los testigos.

FUENTE: AFP