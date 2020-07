Disney dice presente en paneles de la Comic-Con San Diego

LOS NUEVOS MUTANTES de 20th Century Studios

Jueves 23 de julio, 2:00 PM PST (Hora del Pacífico)

El director Josh Boone y los miembros del elenco Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Henry Zaga, Charlie Heaton, Alice Braga y Blu Hunt estarán presentes en el panel para presentar LOS NUEVOS MUTANTES (The New Mutants) una película de suspenso y terror original ambientada en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentra internado para su observación psiquiátrica. Tras una serie de hechos extraños, se pondrán a prueba sus nuevas habilidades como mutantes, y sus amistades, mientras luchan por salir de allí con vida.

ESPÍRITUS OSCUROS de Searchlight Pictures

Sábado 25 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)

El aclamado director Scott Cooper y el maestro del género de terror, Guillermo del Toro, presentan la nueva película de Searchlight Pictures, ESPÍRITUS OSCUROS (Antlers).

En un pueblo aislado de Oregón, una maestra de secundaria (Keri Russell) y su hermano sheriff (Jesse Plemons) se preocupan por su enigmático estudiante (Jeremy T. Thomas), cuyos secretos oscuros provocan encuentros aterradores con una criatura legendaria ancestral que se presenta ante ellos. Basada en el cuento The Quiet Boy, de Nick Antosca. Producida por Guillermo del Toro, David S. Goyer y J. Miles Dale.

UNA MIRADA AL INTERIOR DE MARVEL’S 616 DE DISNEY+

Jueves 23 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Marvel’s 616 presenta cómo el rico legado de historias, personajes y creadores de Marvel existe dentro del “mundo fuera de tu ventana”. Cada documental, dirigido por un destacado cineasta diferente, explora el cruce entre las historias, la cultura pop y la comunidad de fans dentro del Universo de Marvel. El debate será entre los directores Gillian Jacobs, Paul Scheer y los productores ejecutivos Sarah Amos y Jason Sterman sobre la realización de esta serie original de Disney+ con la moderadora Angélique Roché.

PHINEAS AND FERB THE MOVIE: CANDACE AGAINST THE UNIVERSE DE DISNEY+

Sábado 25 de julio, 12:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Participarán los creadores y productores ejecutivos Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, el director Bob Bowen y las estrellas Ashley Tisdale, Vincent Martella, Maulik Pancholy y Dee Bradley Baker que presentarán un avance exclusivo del próximo estreno de Disney+ Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe ¡y conversarán sobre los orígenes de esta icónica serie animada!

EN MISIÓN A LA LUNA CON THE RIGHT STUFF DE DISNEY+

Sábado 25 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)

De la productora Appian Way, de Leonardo DiCaprio, y Warner Horizon Scripted Television, The Right Stuff es la primera serie original guionada de Disney+ creada por National Geographic. Ofrece una mirada certera sobre los inicios del programa espacial de los Estados Unidos. The Right Stuff sigue a siete de los mejores pilotos del ejército que pasan a convertirse en astronautas de la recién creada NASA en el punto más álgido de la guerra fría. En su competencia por lograr ser los primeros en ir al espacio, estos hombres comunes consiguen los logros más extraordinarios, inspirando a los Estados Unidos a mirar hacia un nuevo horizonte de ambición y esperanza. Moderado por la ex astronauta de la NASA Dra. Mae Jemison, el panel contará con los miembros del elenco: Patrick J. Adams (comandante “John Glenn”), Jake McDorman (teniente comandante “Alan Shepard”), Colin O’Donoghue (capitán “Gordon Cooper”), Michael Trotter (“Gus Grissom”), Aaron Staton (“Wally Schirra”), Micah Stock (“Deke Slayton”), James Lafferty (“Scott Carpenter”), Nora Zehetner (“Annie Glenn”), Shannon Lucio (“Louise Shepard”), Eloise Mumford (“Trudy Cooper”), Eric Ladin (“Chris Kraft”), y Patrick Fischler (“Bob Gilruth”); el showrunner y productor ejecutivo Mark Lafferty, y la productora ejecutiva Jennifer Davisson.

DUNCANVILLE (FOX Channel América Latina)

Jueves 23 de julio, 12:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Los productores ejecutivos Mike y Julie Scully, la productora ejecutiva y estrella, Amy Poehler, junto con las estrellas Ty Burrell, Riki Lindhome, Joy Osmanski, Yassir Lester, Betsy Sodaro y las estrellas invitadas Rashida Jones y Wiz Khalifa hablan sobre sus momentos favoritos de la temporada y lo emocionados qué están por la segunda temporada ya confirmada.

VIKINGS: CELEBRANDO LAS 6 TEMPORADAS DE LA SERIE (FOX Premium América Latina)

Viernes 24 de julio, 11:00 AM PST (Hora del Pacífico)

Michael Hirst, Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alex Ludwig, Clive Standen y Jordan Patrick Smith analizarán sus momentos favoritos de las últimas seis temporadas y media, las interacciones favoritas de los fanáticos y lo que hace que Vikings sea tan extraordinaria. El panel será moderado por Kate Hahn, escritora principal de la revista TV Guide, y los fanáticos también podrán ver un clip exclusivo de la segunda mitad de la sexta y última temporada de la serie.

THE WALKING DEAD (FOX Premium/ FOX Channel América Latina)

Viernes 25 de julio, 1:00 PM PST (Hora del Pacífico)

The Walking Dead hará su undécima aparición en Comic-Con de San Diego con un panel que destacará "A Certain Doom", que se emitirá como un episodio independiente a finales de este año. Moderado por Chris Hardwick (Talking Dead), el panel contará con el director de contenido de TWDU, Scott M. Gimple, la productora ejecutiva y productora ejecutiva Angela Kang, el productor ejecutivo Greg Nicotero, quien dirigió el episodio, y los miembros del elenco Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton y Paola Lazaro. En el episodio 1016 de The Walking Dead, "A Certain Doom", Beta inicia la batalla final de la Guerra de los Susurradores.

COMIC-CON: ROBERT KIRKMAN EN CASA

Viernes 24 de julio, 4:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible, Fire Power) comparte sus últimos proyectos y responde sus preguntas.

BOB’S BURGERS – Producido por 20th Century FOX Television (FX América Latina)

Viernes 24 de julio, 4:00 PM PST (Hora del Pacífico)

La serie animada ganadora del Premio Emmy “Bob’s Burgers”, invita a un panel virtual con toda la animación y sorpresas que generalmente trae al Indigo Ballroom. El creador y productor ejecutivo Loren Bouchard dará las últimas noticias sobre la próxima temporada, y el elenco que incluye a H. Jon Benjamin, John Roberts, Kristen Schaal, Eugene Mirman, Dan Mintz y Larry Murphy presentará imágenes inéditas, seguido de un Q&A de los fanáticos.

LOS SIMPSON – Producido por 20th Century FOX Television (FOX Channel América Latina)

Sábado 25 de julio, 11:00 AM PST (Hora del Pacífico)

Nunca podrán frenar a “Los Simpson”… de estar presentes en Comic-Con; pero esta vez en Zoom. El panel moderado por Yeardley Smith, contará con la presencia de Al Jean, Matt Selman, David Silverman, Carolyn Omine, Mike B. Anderson que hablarán acerca la próxima temporada del show y cómo lograron superar el distanciamiento social para seguir produciendo en estos tiempos de pandemia.

BLESS THE HARTS - Producido por 20th Century FOX Television y FOX Entertainment (FOX Premium América Latina)

Sábado 25 de julio, 12:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Kristen Wiig (Jenny Hart), Maya Rudolph (Betty Hart), Ike Barinholtz (Wayne Edwards), Jillian Bell (Violet Hart) y Fortune Feimster (Brenda) se unen a los productores ejecutivos Phil Lord, Chris Miller y Andy Bobrow para recrear a los personajes de la serie animada “Bless the Harts”, mientras conversan sobre sus momentos favoritos de la primera temporada, lo que esperan de la segunda, y de cómo se han mantenido ocupados durante la cuarentena.

AMERICAN DAD! – Producido por 20th Century FOX Television (FX América Latina)

Sábado 25 de julio, 1:00 PM (Hora del Pacífico)

¡Esta es la oportunidad de aprender a dibujar uno de los personajes más adorados de “American Dad!”. El director de la serie animada, Brent Woods, enseñará como dibujar a Roger, el alienígena preferido de todos, mientras se une a Rachel MacFarlane (Hayley), Wendy Schaal (Francine), Scott Grimes (Steve), Dee Bradley Baker (Klaus) y los productores ejecutivos Nic Wegener y Joe Chandler para hablar sobre la temporada actual, y de lo que se puede esperar del episodio número 300 que estrenará próximamente.

Link al panel en YouTube: https://youtu.be/X3iZiGr0Ejg

FAMILY GUY – Producido por 20th Century FOX Television (FX América Latina)

Sábado 25 de julio, 2:00 PM PST (Hora del Pacífico)

La serie animada de FOX, “Family Guy”, presenta una lectura de guion virtual de la mano de su elenco principal Seth MacFarlane, Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green y los productores ejecutivos Rich Appel, Alec Sulkin y Kara Vallow, para celebrar los 350 episodios de la serie. Luego, rememorarán algunos de los momentos favoritos de las 18 temporadas y también darán un adelanto de la nueva temporada.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS (FOX Premium América Latina)

Sábado 25 de julio, 5:00 PM PST (Hora del Pacífico)

Elegida por The Hollywood Reporter como Mejor Comedia de TV, “What We Do in the Shadows” es una serie de estilo documental que se sumerge en la vida diaria de cuatro vampiros y sus familias que, en un giro sorprendente, se enteran que son descendientes del reconocido cazador de vampiros Van Helsing. Formarán parte de este panel, algunos miembros del elenco como Matt Berry, Natasia Demetriou, Kayvan Novak, Mark Proksch y Harvey Guillén, que junto con el equipo creativo del show brindarán una enérgica charla que estará presentada por Haley Joel Osment como invitado especial.