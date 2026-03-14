sábado 14  de  marzo 2026
MÚSICA

Julieta Venegas anuncia debut literario con "Norteña. Memorias del Comienzo"

Venegas explicó que se trata de un texto personal en el que explora sus primeros años de vida, su familia y el origen de su relación con la música

La música mexicana Julieta Venegas posa con su Premio al Mejor Álbum Pop Vocal durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.&nbsp;

La música mexicana Julieta Venegas posa con su Premio al Mejor Álbum Pop Vocal durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 

AFP/José Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante mexicana Julieta Venegas anunció que debutará en la literatura con Norteña. Memorias del Comienzo, un libro autobiográfico que llegará en mayo a las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia y España. La artista compartió la noticia recientemente en redes sociales.

Venegas explicó que se trata de un texto personal en el que explora sus primeros años de vida, su familia y el origen de su relación con la música.

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"Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo", detalló en una publicación en sus redes sociales.

Según Venegas, el libro funciona como una especie de "bitácora" que recorre desde sus recuerdos de infancia en Tijuana y Ciudad de México hasta el lanzamiento de su primer disco Aquí (1997) .

El proyecto está vinculado a su próximo álbum, también titulado Norteña, ya que ambos forman parte de un mismo ejercicio creativo de memoria, precisó la cantante.

"El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó", compartió.

La obra será publicada por editoriales independientes en distintos países, entre ellas Almadía en México, y también estará disponible en formato digital y audiolibro.

Venegas, de 55 años, es una artista multipremiada con ocho Latin Grammys y un Grammy, considerada una de las principales referentes del pop latino y embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.

FUENTE: EFE

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