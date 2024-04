Disney gana primera estrella Michelin con restaurante en Florida

Durante más de 20 años, el Victoria & Albert's ha deslumbrado a sus huéspedes con una experiencia de varios platos, llena de sabores y la más alta calidad de ingredientes de todo el mundo. Más allá de las creaciones culinarias en la cocina, el equipo también se dedica a escoger una colección de vinos de primer nivel que incluye más de 500 selecciones diferentes.

Para lograr estos objetivos, el espacio culinario está bajo la dirección del chef Matthew Sowers, quien cuenta con casi 20 años de trabajo en el Victoria & Albert's y con experiencia en la creación de menús aclamados para el restaurante Remy, en los barcos Disney Dream y Disney Fantasy de Disney Cruise Line.

Junto a Sowers se encuentra la chef pastelera Ally Rogers, quien dirige todo el equipo de pastelería del resort.

Estrella Michelin y otros reconocimientos

En la ceremonia también se otorgo un premio especial de servicio: el Florida Service Award 2024 lo recibió Israel Pérez.

"Durante más de 20 años, el sommelier Israel Pérez se ha dedicado a crear experiencias memorables en restaurantes exclusivos de Walt Disney World Resort. Como maître d'hotel, Israel y su equipo se aseguran de que cada persona que cruce las puertas de Victoria & Albert's pase una velada perfecta en cada paso del servicio", destacó Disney.

“Al igual que en un baile, hay muchos pequeños pasos que surgen de forma natural después de años de dedicación. Todo se hace con un propósito y es hermoso cuando el ritmo es perfecto”, declaró Pérez, quien es oriundo de Puerto Rico.

Además de ser ahora el primer y único restaurante propiedad y operado por un parque temático en Estados Unidos que posee una estrella Michelin, Victoria & Albert's es el único espacio culinario en Florida que ostenta el honor de tener los cinco diamantes AAA -consecutivamente desde 2000-, y los premios Forbes Travel Guide Five Star, consecutivamente desde 2018.

También ha sido galardonado con el premio Wine Spectator Best of Award of Excellence y el Florida Trend Golden Spoon Hall of Fame – American Regional.