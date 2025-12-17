miércoles 17  de  diciembre 2025
Disney inaugura exhibición del vestuario de Taylor Swift para el "Eras Tour"

Se seleccionaron tres atuendos que utilizó Swift en los segmentos de los álbumes Reputation, The Tortured Poets Department y Midnights durante la gira

Nueva exhibición de Taylor Swift en Walt Disney Presents

Walt Disney World Resort / Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La nueva exhibición de Taylor Swift en Walt Disney Presents, ubicada en Disney's Hollywood Studios, está abierta para que los visitantes del parque la disfruten hasta el 23 de enero. Esta activación invita a los fanáticos a ver tres trajes inolvidables usados por la propia Taylor Swift durante su exitosa gira The Eras Tour.

La exhibición brinda una mirada exclusiva a la artesanía y el detalle que dieron vida a cada era del espectáculo.

Los curadores de la muestra seleccionaron tres atuendos que utilizó la superestrella en los segmentos de los álbumes Reputation, The Tortured Poets Department y Midnights durante los conciertos .

Reputation

La entrada de Swift en el set de este álbum de 2017 es "impactante e inolvidable", describe Disney, en parte gracias al mono negro asimétrico, que la rodea con serpientes doradas que giran y brillan.

2025-WDW-Taylor-Swift-Exhibit-5
Atuendo de la era&nbsp;Reputation de Taylor Swift

Diseñada por Roberto Cavalli, esta versión dorada del mono con una serpiente de boca abierta se estrenó la primera noche en Miami.

The Tortured Poets Department

El impactante y teatral vestido del conjunto que representa una de las eras más recientes de la estrella fue creado por Vivienne Westwood y se incorporó a la gira tras el lanzamiento del álbum en 2024.

Este vestido drapeado y con corsé, hecho a medida, lleva bordada la letra de la canción Who's Afraid of Little Old Me ("¿Quién le teme a mi pequeña yo?") y luce una gargantilla con tres hileras de orbes, guantes blancos personalizados y botas blancas personalizadas de Christian Louboutin.

2025-WDW-Taylor-Swift-Exhibit-13-scaled
Atuendo de la&nbsp;The Tortured Poets Department de Taylor Swift

Midnights

El conjunto de Taylor para el set de Midnights es sin duda el mejor vestido de cierre. La base es un body a medida de Zuhair Murad Couture con aberturas laterales y una visera azul medianoche adornada con cristales, rematada con una colorida chaqueta con flecos para la canción final del espectáculo, Karma.

2025-WDW-Taylor-Swift-Exhibit-7-scaled
Atuendo de la era Midnights de Taylor Swift&nbsp;

El legado de Taylor Swift y The Eras Tour sigue vivo en Disney’s Hollywood Studios con la exhibición de vestuario de Taylor Swift en exhibición hasta el 23 de enero, y en Disney+ con Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) y los dos primeros episodios del documental The End of an Era.

