POLÉMICA

Hijo del director Rob Reiner comparece por primera vez tras ser acusado de parricidio

Nick Reiner, quien permanecerá detenido sin derecho a fianza, se presentó detrás de un vidrio durante una breve audiencia

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Michael Loccisano

LOS ÁNGELES.- Nick Reiner, hijo del aclamado director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, compareció este miércoles por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres, aunque su audiencia de imputación fue pospuesta.

El hijo del reconocido matrimonio de Hollywood se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación presentes en la sala. Permanecerá detenido sin derecho a fianza y deberá ser imputado el 7 de enero.

"Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso. Esto requiere ser examinado, observado y analizado", dijo a la salida del tribunal el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson.

Jackson pidió que el caso, que calificó como una tragedia devastadora, sea tratado con "mesura y dignidad". El abogado se negó a informar quién lo contrató.

Los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados la tarde del domingo en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. En la noche las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años.

La fiscalía de Los Ángeles formalizó el martes dos cargos por homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes por tratarse de múltiples asesinatos y por el uso de un cuchillo o arma mortal.

De ser hallado culpable, podría ser condenado a prisión sin derecho a libertad condicional o incluso a la pena de muerte. Sin embargo, el despacho no ha decidido al respecto, informó el martes el fiscal Nathan Hochman.

"Dolor inimaginable"

Las autoridades sólo revelaron que los Reiner fallecieron tras ser acuchillados. De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, Nick Reiner habría ido con ellos a una fiesta de Navidad en la casa del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

No fue revelada la hora aproximada de los decesos, pero fuentes del portal de entretenimiento TMZ afirmaron que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

La pareja habría sido encontrada sin vida por su hija, Romy Reiner, quien habría llamado a la policía y advertido sobre su hermano Nick, dijeron medios.

El matrimonio tenía tres hijos. El director tenía además una hija adoptiva con su primera pareja.

Este miércoles Romy y su hermano mayor, Jake, calificaron de "devastadora" la muerte de sus padres.

"No hay palabras para tratar de describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento. La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería atravesar. Ahora pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones sean matizadas con compasión y humanidad, y que recuerden a nuestros padres por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron", expresaron.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, Being Charlie (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

FUENTE: AFP

