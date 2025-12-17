miércoles 17  de  diciembre 2025
Miami Beach apuesta por un refugio con alma de encanto tropical y mediterráneo

La ciudad isla vive un proceso de renovaciones y atractivas transformaciones que llaman la atención

Maison Felix, Miami Beach.

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El año 2025 ha traído una renovada efervescencia a la escena hotelera de Miami Beach. Icónicos inmuebles Art Déco reviven con fuerza, nuevos hoteles abren sus puertas y emblemáticas construcciones atraviesan cuidadosos procesos de renovación y transformación.

Ahora, la ciudad isla da la bienvenida a un nuevo hotel boutique, alejado de las multitudes de South Beach. Ubicado en Harding Avenue, en North Beach, a solo unos pasos del océano, Maison Felix presenta un enclave oculto de inspiración mediterránea que se integra de forma natural con su entorno, rodeado de restaurantes y comercios locales a solo una cuadra de distancia.

Concebido por el reconocido diseñador Felix Cohen, el hotel refleja el espíritu de una de las zonas más auténticas de Miami Beach. “North Beach es una de las últimas verdaderas joyas de la ciudad”, afirmó Cohen. “Tiene alma. Las grandes marcas hoteleras comienzan a fijarse en la zona y llega una nueva capa de lujo, el área sigue anclada en la autenticidad”.

“Queríamos crear la sensación de vivir como alguien de aquí, mientras sumergimos a huéspedes en la belleza, la naturaleza, el arte y la cultura”, añadió. “Maison Felix representa un Miami más pausado y refinado, uno que nace de la emoción y la alegría”.

Escondido tras un exuberante seto de plantas tropicales, el hotel de 29 habitaciones surge de la reconversión de un edificio de apartamentos de 1948. Cohen conservó elementos estructurales originales, como los muros exteriores de estuco y las tejas curvas españolas del techo, respetando así el legado arquitectónico de la propiedad.

Las habitaciones de la planta baja se abren directamente a un tranquilo patio interior presidido por una piscina sombreada por palmeras. Las habitaciones del nivel superior cuentan con techos abovedados y abundante luz natural, ofreciendo un refugio silencioso y privado. El patio es el eje central del diseño y funciona como un oasis urbano tropical, donde la brisa atenúa el bullicio de la ciudad circundante.

El ala orientada al sur incluye una discreta entrada lateral y una serie de suites interconectadas, lo que la convierte en una opción ideal para familias, grupos de amigos o parejas que viajan juntas.

En toda la propiedad, paredes y suelos presentan patrones en relieve personalizados, inspirados en las cubiertas de teca de los yates. Una paleta de tonos naranja quemado y turquesa evoca paisajes mediterráneos y aguas costeras, mientras que la iluminación cálida, los tejidos texturizados en suaves tonos marinos y las superficies de piedra natural crean una atmósfera serena y sensorial. Detalles en latón, espejos vintage y antigüedades aportan un sutil aire europeo, complementado por obras contemporáneas de artistas locales que infunden al hotel energía miamense.

Próximamente abrirá un restaurante en el lugar, que ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en los vibrantes sabores costeros del sur de Florida.

Maison Felix es gestionado por Namron Hospitality, el grupo hotelero fundado por el empresario radicado en Miami Yves Naman.

Reconocido por sus propiedades boutique de diseño y raíz cultural en México —incluidos los galardonados hoteles La Valise—, Namron aporta a Miami Beach su enfoque distintivo de hospitalidad inmersiva y carácter.

“Para mí, la hospitalidad no se trata del exceso, sino de la emoción”, señala Naman. “Maison Felix es un santuario donde convergen la presencia, la belleza y el sentido de pertenencia. En Miami Beach queríamos crear un lugar con más alma, donde cada huésped se sienta en casa desde el primer momento, envuelto en calidez y alegría”.

Para más información, visite maisonfelix.miami y miamiandbeaches.com en internet.

