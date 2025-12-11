Taylor Swift revela canciones favoritas de su catálogo musical

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

MIAMI.- Al igual que el resto, Taylor Swift tiene sus propias canciones favoritas de Taylor Swift. Durante una aparición en el programa The Late Show with Stephen Colbert, el presentador le pidió a Swift que nombrara sus cinco canciones favoritas de su catálogo musical.

Desconcertada, Swift pidió un momento para pensar, alegando que era una pregunta que generaba mucha presión.

"Creo que necesito un poco de tiempo para apreciar mi trabajo, y mis preferencias cambian constantemente", explicó la estrella de The Fate of Ophelia, una de las canciones mas exitosas de 2025.

Sin embargo, sí mencionó la canción que encabezaría su lista, una de las favoritas de sus fanáticos desde hace mucho tiempo.

“Diría que la número uno es All Too Well, la versión de 10 minutos”, respondió ante los vítores y gritos del público.

Continuó explicando que estaba obsesionada con las canciones de su nuevo álbum The Life of a Showgirl, y añadió que en algún lugar de esta lista incluiría Mirrorball, de su álbum Folklore de 2020.

All Too Well

En noviembre de 2021, Swift lanzó el álbum Red (Taylor’s Version), una de sus famosas regrabaciones, que incluía la tan esperada versión original y extendida del exitoso tema.

La canción original apareció en la primera versión de Red en 2012 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las favoritas tanto de los fans como de la crítica, quienes incluso la han calificado como la mejor canción que ha escrito.

Nueve años después, llegó la versión de 10 minutos, que Swift había anunciado durante años y que estuvo acompañada de un cortometraje dirigido por ella misma, que refleja la intensidad de la letra.

En 2023, Swift conversó con Martin McDonagh para la serie de entrevistas Variety Directors on Directors y habló sobre su proceso creativo detrás de All Too Well: The Short Film, explicándole que era un reflejo directo de una ruptura amorosa que sufrió a principios de sus veinte años, y que disfrutó la oportunidad de revivir ese período de su vida.

El cortometraje fue protagonizado por Dylan O’Brien y la actriz de Stranger Things, Sadie Sink.

La aparición de Swift en el programa de Colbert fue para promocionar su próxima docuserie, The End of an Era, cuyos dos primeros episodios se estrenarán en Disney+ junto con su nueva película de concierto, Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show, el viernes 12 de diciembre.

Cada semana se estrenarán dos nuevos episodios de la docuserie.