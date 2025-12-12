viernes 12  de  diciembre 2025
Taylor Swift rompe a llorar en nuevo documental al hablar sobre ataque a fans

En 2024, un adolescente de 17 años apuñaló y asesinó a tres niñas en Inglaterra durante una clase de baile inspirada en las canciones de la artista

Taylor Swift llega a los Premios MTV a los Videos Musicales el miércoles 11 de septiembre de 2024 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.&nbsp;

AP/Evan Agostini/Invision

LONDRES.- La estrella del pop estadounidense Taylor Swift rompió en llanto cuando recordó en su nuevo documental estrenado, el viernes, el apuñalamiento y asesinato de tres niñas, en 2024 en Inglaterra, durante una clase de baile inspirada en sus canciones.

La serie documental de seis episodios transmitida en Disney+, The End of an Era, muestra los entresijos de gigantesca gira mundial The Eras Tour.

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante The Eras Tour en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024. video
Taylor Swift revela canciones favoritas de su catálogo musical
El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.  
Justin Baldoni admite haber hablado con Blake Lively de su circuncisión

En el primer episodio, la artista aparece antes de reunirse con las familias de las víctimas de este ataque que tuvo lugar en Southport, cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. Tres niñas, de 6, 7 y 9 años fueron asesinadas y otras diez personas, entre ellas ocho niños, resultaron heridas.

Este ataque provocó gran conmoción en Reino Unido. Su autor, Axel Rudakubana, que entonces tenía 17 años, fue condenado a 52 años de prisión.

"Todo irá bien, porque cuando las vea, no voy a hacer esto (llorar). Lo juro por Dios, no voy a hacer esto", cuenta la estrella en el documental, antes de reunirse con los familiares de las víctimas y actuar en el estadio de Wembley en Londres, en agosto de 2024.

Tras el encuentro, la cantante vuelve a aparecer, abatida, en brazos de su madre, que intenta reconfortarla.

"A nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real. Pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario. Así es como tiene que ser", confiesa Swift en el documental emitido en Disney+.

Posteriormente, la estrella sube al escenario para dar un concierto de tres horas y media.

También habló de la cancelación de tres de sus conciertos en Viena debido al descubrimiento de planes de un atentado terrorista.

"Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo", lamentó Taylor Swift, en declaraciones recogidas por la BBC, durante el estreno del documental en Nueva York.

FUENTE: AFP

