Disney reabrirá sin fotos con Mickey ni fuegos artificiales

A pesar de una gran oleada de floridanos que dieron positivo por el nuevo coronavirus en las últimas semanas, dos de los cuatro parques de Disney reabrirán el sábado 11 de julio.

Cuando lo hagan, los visitantes de "El lugar más mágico de la Tierra" encontrarán nuevas reglas. Todos deberán usar máscara y mantener la distancia social. No se permitirá visitar más de un parque en un día, por el momento. A los empleados de Disney no se les permitirá tomar fotos de los visitantes frente al Castillo de Cenicienta, ya que implica tocar las cámaras de los turistas.

"Ese es un Disney World muy diferente al que existía en marzo, y eso se debe a la necesidad de seguridad", dijo Eric Clinton, presidente de Unite Here! Local 362, a sus miembros en una reciente discusión en Facebook.

Magic Kingdom y Animal Kingdom volverán a abrir el 11 de julio. Los otros dos parques de Disney World, Epcot y Disney's Hollywood Studios, reabrirán cuatro días después.

Todos los parques cerraron a mediados de marzo en un esfuerzo por detener la propagación del virus. Por otro lado, Universal Orlando y SeaWorld Orlando, también cerraron en marzo, pero abrieron en junio con reglas similares para proteger a los empleados y clientes del virus.

También este mes, la NBA y la MLS están reiniciando sus temporadas en Disney World, que tiene un enorme complejo deportivo con múltiples estadios de juego.

Disney comenzó a abrir sus parques alrededor del mundo durante los últimos dos meses. En mayo, la compañía abrió Disney Springs, un complejo de tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento en Lake Buena Vista. Disneyland en California retrasó sus planes de reabrir a mediados de julio a la espera de las directrices del estado.

El sindicato que representa a los actores de Disney World desea que el resort de Florida haga lo mismo hasta que los trabajadores puedan ser evaluados regularmente. Florida y otros estados han visto aumentos recientes en casos de coronavirus. Y a diferencia de otros trabajadores de Disney, los cantantes y actores no pueden usar máscaras faciales cuando actúan.

Para que los parques vuelvan a abrir, "la epidemia debe estar bajo control con el rastreo de contactos ... y ese no es el caso en Florida", dijo Brandon Lorenz, portavoz de la Asociación de Actores de Equidad. "No creemos que el plan es seguro. Tiene riesgos no solo para los trabajadores, sino también para los invitados ".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo a principios de esta semana que cree que Disney está bien preparado para la reapertura.

"No tengo dudas de que va a ser un ambiente seguro", dijo DeSantis. "Estoy realmente impresionado con lo que Universal ha hecho y he visto el plan de Disney y es muy, muy minucioso".

Debido a los límites de asistencia, la venta de boletos nuevos y las reservas de hotel están temporalmente en espera para dar prioridad a quienes ya tienen boletos y reservas.

Los trabajadores de Disney World ya han estado en los parques durante varias semanas, revisando los protocolos de higiene para detener la propagación del virus, desinfectando los pasamanos y las consolas y revisando otros cambios, como nuevas salas de descanso, que ahora solo tienen capacidad para cuatro personas a la vez. Además de un termómetro, a los trabajadores se les dieron tres máscaras faciales y un protector facial de plástico.