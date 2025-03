Documentales sobre pintores cubanos en Miami se transmiten en PBS

Jiménez, quien destacó la colaboración de la productora Angélica M. Loucraft y el músico Sergio Valdés, hace con estos filmes un guiño al documental “Para construir una casa” (1972), del realizador cubano Nicolás Guillén Landrián.

Calzada reconstruye el pasado, la memoria perenne de aquella casa colonial cubana, mientras que Acosta mira al futuro, al skyline de un exilio hecho de códigos reinterpretados.

Para construir un exilio

En los vitrales de Calzada, en sus puertas con arcos de medio punto, en los muros y suelos nacidos de la pulcritud del recuerdo —y lo fantasmal a veces— hay un latente sentido de lo cubano. Pero no es un enfoque arquitectónico caribeño per se, no hay portales calurosos, no hay bulla ni suciedad post revolucionaria, sino una representación idílica, etérea, de esa belleza sin tiempo de las residencias coloniales.

documental "Para construir otra casa" - Cortesía del director Fotograma del documental “Para construir otra casa”, sobre el artista Humberto Calzada. Cortesía del director

¿Cómo los exiliados recordamos las casas donde nacimos, las que visitamos, las que tocamos y en las que respiramos ese misterio de moho y polvo, de tiempo estancado? La memoria opera en Calzada con una limpieza necesaria. Salvamos la belleza de entre todos los males que fueron cubriendo esas estructuras y, como el propio Calzada que recoge penachos de su jardín, vamos apartando las heridas, los derrumbes, y conservamos lo esencial.

Calzada crea, y Jiménez lo ha sabido plasmar con una sensibilidad enorme, la arquitectura de la nostalgia. Las residencias que pinta, con ese mar demasiado azul presente en muchas de ellas, se engarzan en las memorias del cubano exiliado con una fuerza parecida a la que tienen las fotos familiares. El pintor habita las casas que construye, y luego, con una cortesía de anfitrión orgulloso, nos permite entrar en ellas, en su realidad más preciada, pues, a fin de cuentas, como afirma, “el dinero no compra la imaginación”.

La mirada de Acosta convierte el ruido de la ciudad en un lugar propicio para el silencio, la introspección. Sus paisajes citadinos son ejercicios reflexivos, cada ventana es un espejo que muestra retazos de historias, trozos de una urbe que el artista construye sobre otra, como quien arma su país-exilio con los materiales que mejor conoce.

documental "Para construir otra ciudad" - Cortesía del director El documental “Para construir otra ciudad” aborda el proceso creativo del pintor cubano Gustavo Acosta. Cortesía del director

Columnas, ciudad, arquitectura del desarraigo, noche cerrada, soledad, acero y ventanas donde no se asoma nadie, pero allí están las luces, una silueta lejana quizás. Hay muchos signos que nos disparan señales, unas ya conocidas, que hemos sentido acaso en algunas noches de mirar hacia arriba, y que ahora reconocemos en el lienzo de Acosta. Lo urbano y lo íntimo se entrelazan en un paisaje de concreto y metal y puentes, una imagen travestida que viaja desde lo que mira el ojo, pasando por lo que capta el lente de la cámara fotográfica, hasta convertirse, dotado de un alma e insuflado de vida, en realidad sobre lienzo. “Mi pintura soy yo”, dice Acosta, que emerge detrás de una de sus obras, como nacido de su propia imaginación.

Apenas vemos figuras humanas en las obras de ambos creadores; y el tercer creador, Jiménez, revela ese vacío desde el lente, nos enseña que esa persona que no está en la casa colonial ni en la calle de Miami puede ser el propio espectador que viene a ocupar el espacio con sus recuerdos. Qué maravilla irse a vivir por unos instantes en la imaginación de estos tres creadores, escapar de esta realidad, como quien se deja abrazar por una intimidad muy preciada.

Jiménez organiza colores, enfoca y desenfoca siguiendo su instinto de cineasta de lo humano, de la herida. Sus documentales acompañan no solo los entresijos de la creación de ambos pintores, sus demonios, sus rincones y recipientes de colores, sino que hilan biografías, profundizan en los detalles cotidianos, los pequeños gestos. El cineasta supera la estructura modélica de una entrevista y logra materiales muy vivos, personales y genuinos.

El cine cubano del exilio tiene en este creador a uno de sus exponentes más valiosos y cuya obra vale la pena seguir de cerca.

Más sobre el cineasta

Eliecer Jiménez Almeida (Vertientes, Cuba, 1983). Cineasta independiente y videoartista cubano, fundador de ikaik films (Cuba, 2008), un proyecto dedicado a la producción y desarrollo de cine independiente y experimental. Su documental Veritas (2022) se estrenó en el 39º Miami Film Festival y desde 2024 forma parte del catálogo de PBS, Amazon Prime y Apple TV. Sus documentales Para construir otra casa y Para construir otra ciudad fueron exhibidos en PBS.

Persona (2014), Entropía (2013), ¡Now! (2016) y Veritas (2022) fueron exhibidos en el programa de INSTAR en Documenta 15. Persona (2014) ganó el Premio al Mejor Cortometraje en el Latino and Iberian Film Festival at Yale University (EEUU, 2016) y fue exhibida en la serie Cuban Cinema under Censorship del Museum of Modern Art - MoMA, en el Ludwig Forum Aachen (Alemania, 2018) y en el Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive (EEUU, 2024).

Usufructo (2011) recibió el Premio Especial de la EICTV de San Antonio de los Baños en el 10º Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara (Cuba, 2012), mientras que La faz de las aguas (2012) fue galardonada con el Premio al Mejor Cortometraje en el Handle Climate Change International Film Festival (China, 2017). Además, En un paquete de Spaguettis (2011) fue seleccionada para el Premio Reina Sofía (España, 2011).

Jiménez Almeida ha sido invitado como cineasta visitante a varias instituciones académicas en los Estados Unidos, como Yale University, Columbia University, New York University (NYU), The City University of New York (CUNY), Rutgers University, Georgia Tech, University of Miami (UM), Florida International University (FIU), State University of New York - Oswego y Le Moyne College.

Su trabajo ha sido exhibido en numerosos países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, China, India, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, El Salvador y Guatemala.

Posee un Certificado en Dirección de Documentales de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) en San Antonio de los Baños (Cuba 2012), y participó en un taller del Sundance Institute Documentary Film Program (EEUU, 2016). También cuenta con dos maestrías de la Florida International University (FIU): una en Comunicación de Masas (2022) y otra en Literatura Hispánica (2024). Actualmente, es candidato a doctor en FIU, donde desarrolla su tesis doctoral sobre el cine cubano de la diáspora.