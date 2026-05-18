lunes 18  de  mayo 2026
MÚSICA

Don Omar comparte fechas de la gira "The Last King World Tour"

Con The Last King World Tour, Don Omar vuelve al escenario tras presentar en 2024 Back To Reggaetón Tour 2024, la primera gira del intérprete en más de una década

Don Omar presenta la gira "Back to Reggaetón" en Oaxaca, México, el 8 de marzo de 2025.

Cortesía/Don Omar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La gira The Last King World Tour de Don Omar dará inicio el 25 de septiembre en el Santander Arena de Reading, Pensilvania. Así lo confirmó la revista Billboard en Español.

Don Omar visitará 21 ciudades de Estados Unidos entre las que se encuentran Boston, Dallas, Miami, Los Ángeles y Las Vegas, y él artista urbano se encargará de la producción de su espectáculo en alianza con Cardenas Marketing Network (CMN).

Billboard destacó que el show llega dos décadas después de que Don Omar lanzara el álbum King of Kings.

"El disco marcó un antes y un después en su momento, ya que incluyó colaboraciones tanto con artistas latinos como del mainstream. Además, alcanzó el puesto No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard, manteniéndose en la cima por 11 semanas. También llegó al No. 7 del Billboard 200 de todos los géneros (para la semana del 6 de junio de 2006), un logro enorme en la era previa al streaming. En total, pasó 30 semanas en ese chart", reseña.

Con The Last King World Tour, Don Omar vuelve al escenario tras presentar en 2024 Back To Reggaetón Tour 2024, la primera gira del intérprete en más de una década.

Se espera que proximamente se anuncie la preventa de entradas. No obstante, la venta general será el viernes 22 de mayo del 2026 a las 10:00 de la mañana.

Fechas

A continuación, las fechas confirmadas de la gira.

Septiembre 25 – Reading, PA – Santander Arena

Septiembre 26 – Boston, MA – TD Garden

Septiembre 27 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena

Octubre 1 – Dallas, TX – American Airlines Center

Octubre 3 – Orlando, FL – Kia Center

Octubre 4 – Miami, FL – Kaseya Center

Octubre 8 – Chicago, IL – Allstate Arena

Octubre 10 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Octubre 11 – Newark, NJ – Prudential Center

Octubre 14 – Charlotte, NC – Spectrum Center

Octubre 15 – Washington, DC – Capital One Arena

Octubre 17 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Octubre 22 – San Antonio, TX – Frost Bank Center

Octubre 23 – Houston, TX – Toyota Center

Octubre 25 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center

Octubre 29 – Ontario, CA – Toyota Arena

Octubre 30 – Las Vegas, NV – Michelob Ultra Arena

Noviembre 1 – Salt Lake City, UT – Delta Center

Noviembre 5 – San José, CA – SAP Center

Noviembre 6 – Los Ángeles, CA – Kia Forum

Noviembre 8 – Phoenix, AZ – Mortgage Matchup Center

