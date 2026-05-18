Don Omar comparte fechas de la gira "The Last King World Tour"

MIAMI.- La gira The Last King World Tour de Don Omar dará inicio el 25 de septiembre en el Santander Arena de Reading, Pensilvania. Así lo confirmó la revista Billboard en Español.
Con The Last King World Tour, Don Omar vuelve al escenario tras presentar en 2024 Back To Reggaetón Tour 2024, la primera gira del intérprete en más de una década
Don Omar visitará 21 ciudades de Estados Unidos entre las que se encuentran Boston, Dallas, Miami, Los Ángeles y Las Vegas, y él artista urbano se encargará de la producción de su espectáculo en alianza con Cardenas Marketing Network (CMN).
Billboard destacó que el show llega dos décadas después de que Don Omar lanzara el álbum King of Kings.
"El disco marcó un antes y un después en su momento, ya que incluyó colaboraciones tanto con artistas latinos como del mainstream. Además, alcanzó el puesto No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard, manteniéndose en la cima por 11 semanas. También llegó al No. 7 del Billboard 200 de todos los géneros (para la semana del 6 de junio de 2006), un logro enorme en la era previa al streaming. En total, pasó 30 semanas en ese chart", reseña.
Se espera que proximamente se anuncie la preventa de entradas. No obstante, la venta general será el viernes 22 de mayo del 2026 a las 10:00 de la mañana.
A continuación, las fechas confirmadas de la gira.
Septiembre 25 – Reading, PA – Santander Arena
Septiembre 26 – Boston, MA – TD Garden
Septiembre 27 – Hartford, CT – PeoplesBank Arena
Octubre 1 – Dallas, TX – American Airlines Center
Octubre 3 – Orlando, FL – Kia Center
Octubre 4 – Miami, FL – Kaseya Center
Octubre 8 – Chicago, IL – Allstate Arena
Octubre 10 – Brooklyn, NY – Barclays Center
Octubre 11 – Newark, NJ – Prudential Center
Octubre 14 – Charlotte, NC – Spectrum Center
Octubre 15 – Washington, DC – Capital One Arena
Octubre 17 – Atlanta, GA – State Farm Arena
Octubre 22 – San Antonio, TX – Frost Bank Center
Octubre 23 – Houston, TX – Toyota Center
Octubre 25 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center
Octubre 29 – Ontario, CA – Toyota Arena
Octubre 30 – Las Vegas, NV – Michelob Ultra Arena
Noviembre 1 – Salt Lake City, UT – Delta Center
Noviembre 5 – San José, CA – SAP Center
Noviembre 6 – Los Ángeles, CA – Kia Forum
Noviembre 8 – Phoenix, AZ – Mortgage Matchup Center