Dónde ver las series y películas nominadas a los Globos de Oro

Este año, las películas Barbie y Oppenheimer lideran la lista de nominados a los Globos de Oro; y The Last of Us, Succession y The Crown destacan en televisión.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS te presenta las plataformas en las que están disponibles las series y películas nominadas para que puedas disfrutarlas antes de la gala.

Cine

Barbie: Disponible en HBO Max.

Oppenheimer: Disponible en On Demand en Amazon Prime Video y Apple TV+.

Killers of the Flower Moon: Disponible en Prime Video y Apple Tv+.

Poor Things: Disponible en cines.

Past Lives: Disponible en Amazon Prime Video y Apple TV+.

Maestro: Disponible en Netflix.

Anatomy of a Fall: Disponible en Amazon Prime Video y Apple TV+.

May December: Disponible en Netflix.

The Zone of Interest: Disponible en HBO Max.

The Holdovers: Disponible en Prime Video.

The Super Mario Bros. Movie: Disponible en Netflix.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: Disponible en Netflix.

Air: Disponible en Prime Video.

The Color Purple: Disponible en cines.

Nyad: Disponible en Netflix.

American Fiction: Sin fecha de lanzamiento confirmada.

Saltburn: Disponible en Prime Video.

Fallen Leaves: Disponible en MUBI.

Rustin: Disponible en Netflix.

Beau Is Afraid: Disponible en Prime Video.

Dream Scenario: Disponible en HBO Max.

Wonka: Disponible en cines.

All of Us Strangers: Disponible en Hulu.

No Hard Feelings: Disponible en Netflix.

Elemental: Disponible en Disney Plus.

Suzume: Disponible en Crunchyroll.

Wish: Disponible en cines.

Series

Succession: Disponible en HBO Max.

The Bear: Disponible en Hulu.

Only Murders in the Building: Disponible en Hulu.

The Crown: Disponible en Netflix.

The Diplomat: Disponible en Netflix.

The Last of Us: Disponible en HBO Max.

The Morning Show: Disponible en Apple TV+.

Abbott Elementary: Disponible en Hulu.

Barry: Disponible en HBO Max.

Jury Duty: Disponible en Freevee.

Ted Lasso: Disponible en Apple TV+.

All the Light We Cannot See: Disponible en Netflix.

Beef: Disponible en Netflix.

Daisy Jones and the Six: Disponible en Prime Video.

Fargo: Disponible en Hulu.

Fellow Travelers: Disponible en Paramount+.

The Curse: Disponible en Paramount+.

1923: Disponible en Paramount+.

Lessons in Chemistry: Disponible en Apple TV+.

Slow Horses: Disponible en Apple TV+.

The Great: Disponible en Hulu.

Poker Face: Disponible en Peacock.

The Marvelous Mrs. Maisel: Disponible en Prime Video.

Shrinking: Disponible en Apple TV+.

Yellowjackets: Disponible en Paramount+.

Bass Reeves: Disponible en Paramount+.