El artista Carlos Porras regresa a Miami Art Week con dos obras en Red Dot Miami

El artista junto a dos de sus obras con jirafas.

MIAMI.- El artista plástico Carlos Eduardo Porras se alista para participar en una nueva edición de Red Dot Miami, una de las ferias de arte contemporáneo que forman parte de la programación de Miami Art Week. Del 2 al 6 de diciembre, dos de las obras del pintor venezolano podrán verse en el espacio de Galería Azur, en el booth #100 de Mana Wynwood.

La Semana del Arte en Miami es una oportunidad de encuentro anual para artistas, coleccionistas, especialistas y amantes del arte. De ahí que la presencia de Porras en la edición de 2026 represente un espacio ideal para mostrar la evolución de su lenguaje pictórico que transita entre la abstracción, la figuración y el minimalismo. El artista compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS los preparativos y adelantó que llevará dos de sus piezas más emblemáticas, con sus populares jirafas.

Porras, cuya trayectoria incluye exposiciones en Estados Unidos, Europa y América Latina, regresa a esta plataforma internacional tras haber participado en Red Dot Miami en 2019, entonces de la mano de Agora Gallery.

Como indicó el artista, estará presente durante los cinco días de la feria, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., así que los interesados en conversar con él podrán acercarse al booth #100 y conocer más detalles sobre sus obras y su proceso creativo.

La naturaleza y la condición humana

La obra de Carlos Porras se distingue por el uso de colores vibrantes y la exploración de las relaciones entre el ser humano y su entorno. Como vemos en sus trabajos, la naturaleza y las emociones son algunos de los ejes de su producción artística.

Tres líneas destacan en la pintura de Porras: lo abstracto, lo figurativo y el trabajo minimalista. El creador construye un universo visual cuyos motores de expresión son el movimiento y el color.

Según señaló en entrevistas anteriores con este medio, una de las particularidades de su trabajo es el uso de acrílicos ecológicos y técnicas mixtas, recursos que parten de su interés por incorporar la conciencia ambiental a su práctica.

Su formación como ingeniero civil también ha influido en su forma de concebir las obras, pues combina conocimientos técnicos y sensibilidad artística, lo cual le permite explorar las posibilidades de la estructura, el equilibrio y la composición sin renunciar a lo espontáneo. Así, dialoga entre las dimensiones de la precisión y la libertad creativa.

Trayectoria internacional

Nacido en Venezuela, Carlos Eduardo Porras ha forjado una sólida carrera artística que lo ha llevado a presentar su trabajo en escenarios culturales de distintas ciudades del mundo.

Entre sus participaciones internacionales figura Art Expo New York, donde expuso con Agora Gallery en abril de 2019. Ese mismo año formó parte de la exposición Misterio y Aparición, organizada por la galería neoyorquina, e integró muestras celebradas en Florencia y Milán, Italia.

En diciembre de 2019 llegó a Red Dot Miami, experiencia que ahora retomará con Galería Azur.

Su recorrido europeo incluye también una participación en el Carrousel du Louvre, en París, en octubre de 2021, así como exposiciones vinculadas con la Bienal de Cannes, en Francia, y la Bienal de Bellas Artes y Arte Contemporáneo de Basilea, Suiza, ambas en 2022, con Paks Gallery.

En Italia, su trabajo se presentó en El mañana del arte, con Galleria 360, en Florencia, y en las exposiciones Imaginibus y Arte en Movimiento, organizadas por Jelmoni Studio en Milán. En Japón participó en exposiciones de carteles en la estación de Shibuya, en Tokio, en 2019 y 2020, con Contemporary Art Station.

En Estados Unidos, además de Nueva York y Miami, ha mantenido una relación constante con la escena artística de Provincetown, Massachusetts. Allí presentó Exploraciones abstractas, en Stewart Clifford Gallery, en junio de 2023 y octubre de 2024. En ese mismo espacio había participado en la exposición colectiva Espíritus animales, en 2022.

En Venezuela realizó las muestras individuales Encuentro, en Boulevard Arte Sano Gallery, en Bailadores, Mérida, en septiembre de 2022, y Arena, en la Galería de Arte del Hotel Belensate, en febrero de 2023.

Además, ha formado parte de exposiciones colectivas en Bogotá, Madrid y Miami, así como en la Feria de Arte Venezolano de Nueva York. En junio de 2023 fue miembro del jurado de la tercera edición de este encuentro, celebrado en One Art Space.

En octubre de 2026, participó en Chicago Art Fair, también representado por Galería Azur, una colaboración que tendrá continuidad en Miami Art Week.

Más información sobre su trayectoria y su obra en www.carlosbelart.com y en Instagram: @carlosbelart_