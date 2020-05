Se trata de The Jorge M. Pérez Family Foundation y la Related Philanthropic Foundation, que han demostrado ser héroes de esta batalla que libramos juntos pero distanciados. Ambas creadas bajo el paraguas de The Miami Foundation en 2015, la primera pertenece a la familia del fundador del museo PAMM, Jorge Pérez, y la segunda es el órgano activista de The Related Group, una empresa privada que se dedica a la urbanización.