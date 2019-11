Dra. Sara Malagold: "Todo pasa por el cerebro, no por el corazón"

Sobre el evento

El próximo jueves 7 de noviembre la Dra. Sara Malagold compartirá detalles de su libro Más loco que una cabra, en la librería Books & Books, en Coral Gables, lugar en el que espera conversar con todos los asistentes e invitar a reflexionar al público de Miami sobre los problemas que hoy afectan nuestra salud emocional y psíquica.

“Todo pasa por el cerebro, no por el corazón. Las emociones, los impulsos y las pasiones, todo lo dirige y ejecuta nuestro cerebro mediante los pensamientos. Yo vengo de una escuela cognitiva, y sé que el capitán, el que guía nuestro organismo y comportamiento, es el cerebro. Si nosotros pensamos de forma negativa, vamos a sentir y actuar de forma negativa. Por desgracia los seres humanos actúan así porque lo aprendieron en su niñez, porque algo o alguien los hizo pensar que no servían para nada, pero todo eso tiene solución. No es algo mágico, es un proceso, pero sí se puede porque el cerebro se entrena, y cambiar los pensamientos es posible si se convierte en un hábito”, agregó Malagold, quien también explica en su libro por qué el cerebro se resiste a los cambios y cómo lidiar con eso.

Su misión

Preparada en prestigiosos centros académicos de Israel, EEUU, Argentina y Uruguay, la Dra. Sara Malagold ha trabajado en la Universidad de Miami y el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, actualmente dirige la clínica Complete Neuropsychology, con consultorios en Long Island y Manhattan, en Nueva York; y en la localidad de Aventura, en Miami.

La experta reconoce que ama su trabajo y siente una especial inclinación por tratar los trastornos cognitivos, la demencia y también maneja temas como el déficit de atención, el autismo, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y la psicosis. Por otra parte, a través de este libro Malagold desea invitar a los lectores del mundo entero a desechar los convencionalismos, miedos e imposiciones que no nos permiten satisfacer nuestras necesidades.

“Mi misión es que la gente entienda que no debe fijarse en lo que dice el resto, porque nadie es más importante que uno. Todos somos iguales. Todos podemos y el primer paso es un pensamiento positivo. Hay que erradicar el ‘no’. Todos tenemos una fuerza interna que nos guía a alcanzar lo que queremos, pero para eso debemos estar convencidos de que lo vamos a lograr”, finalizó.

El libro Más loco que una cabra se presenta el jueves 7 de noviembre, a las 6:30 p.m., en la librería Books & Books, en 265 Aragón Ave, Coral Gables.