viernes 26  de  junio 2026
LITERATURA

Dua Lipa abre biblioteca dedicada a libros censurados y voces críticas

La biblioteca quedará instalada de forma permanente en el nuevo auditorio cultural de Oporto, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy

OPORTO.- La cantante británica-albanesa Dua Lipa inaugurará este sábado en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifiesto, un espacio permanente dedicado a obras que cuestionan el poder, la censura y la exclusión, fruto de una colaboración entre su club de lectura Service95 y la histórica Librería Lello.

La biblioteca quedará instalada de forma permanente en el nuevo auditorio cultural de Livraria Lello, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, premio Pritzker.

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"Esta colaboración entre la Librería Lello y el Club de Lectura Service95 presenta 100 títulos que invitan a la reflexión, al debate y al descubrimiento", explicó en su página web la emblemática librería.

El proyecto constituye la primera sede física de Service95, la plataforma cultural creada por la artista, y reunirá cerca de un centenar de títulos organizados en torno a cuatro ejes: poder, control, voz y memoria.

"Cuando fundé el Club de Lectura Service95, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y cualesquiera que fueran sus circunstancias", afirmó Dua Lipa en un comunicado citado en medios y difundido con motivo de la apertura.

La artista explicó que la colección incluye "cien libros que plantean preguntas, o que han sido cuestionados", entre ellos obras prohibidas en algunos distritos escolares por abordar cuestiones de raza o sexualidad, libros dirigidos al público LGTBQIA+ cuya exhibición ha sido restringida y títulos cuyos autores "han pagado con su vida por sus palabras".

"Esta biblioteca es un santuario para los libros desaparecidos, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y para los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer", añadió la cantante, que invitó al público a visitar el espacio porque, a su juicio, "a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él".

Obras selectas

Entre los títulos seleccionados figuran El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Felon, de Reginald Dwayne Betts, y obras de autores como Salman Rushdie y Olga Tokarczuk.

La directora de marca de Livraria Lello, Francisca Pedro Pinto, aseguró que el proyecto parte de la convicción de que "el libro es una tecnología de la libertad" y defendió que el futuro de la lectura está ligado a la capacidad de las sociedades para "imaginar, interpretar y construir su propio futuro".

Fundada en 1906, Livraria Lello es una de las librerías más emblemáticas de Portugal y uno de los principales atractivos culturales y turísticos de Oporto.

FUENTE: AFP

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