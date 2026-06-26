La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Dua Lipa y Callum Turner celebraron su amor por todo lo alto. Primero con una íntima ceremonia civil en Londres y luego con una boda de tres días en Sicilia, Italia, la cual no estuvo exenta de lujos y mucho menos de icónicas personalidades de la industria del entretenimiento y la moda.

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RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Si bien, se habían filtrado algunas fotografías de los espacios en donde la pareja celebraría su unión, imágenes oficiales de los novios no se habían compartido.

Sin embargo, Dua Lipa ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en Instagram en donde destaca una serie de retratos, captados por el lente del fotógrafo David Sim. El carrusel cuenta con fotos románticas de ellos dos en solitario, así como de la recepción.

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Clive Davis, legendario ejecutivo musical, muere a los 94 años

Clive Davis, el pionero ejecutivo y productor musical estadounidense que convirtió en superestrellas a Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston y muchos otros durante medio siglo de influencia en la cultura moderna, falleció el lunes a los 94 años, según informó su familia.

Este influyente miembro de la industria musical abarcó géneros que iban desde el rock and roll y el jazz hasta los inicios del hip-hop y el pop, fichando a menudo a artistas poco conocidos —entre ellos Barry Manilow— que alcanzaron el estrellato.

Davis demostró un entusiasmo inquebrantable por la música desde antes de asumir la presidencia de Columbia Records en 1967, dejando una huella imborrable en la cultura popular. No se mencionó la causa de la muerte, pero la revista Rolling Stone informó que Davis había sido hospitalizado a finales de mayo debido a un problema respiratorio.

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Príncipe Harry y Meghan reciben oferta especial

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han recibido la oferta de alojarse en una residencia real cuando viajen el mes próximo al Reino Unido con sus dos hijos para visitar al rey británico Carlos III, según los medios británicos.

Este será el primer viaje en cuatro años que el príncipe Harry, hijo menor de Carlos III, y la duquesa hacen con sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, al Reino Unido.

Los duques decidieron apartarse de la Casa real en enero de 2020 para residir en Estados Unidos y ser económicamente independientes, pero tras su partida hicieron devastadoras críticas contra la familia real británica a través de entrevistas y en el libro autobiográfico que Harry publicó, Spare (En la sombra).

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Mujer es condenada por acosar a integrante de BTS

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkok, integrante de la banda de K-pop BTS, tras intentar entrar a su domicilio y tocar su timbre más de 130 veces, informó este martes el diario local The Korea Times.

La mujer llegó a visitar la casa del cantante surcoreano 22 veces el pasado diciembre, e intentó entrar a su propiedad aprovechando una entrega a domicilio. Además, tocó el timbre de la residencia del artista hasta 133 veces en un único día, y dejó repetidamente cartas y objetos por los alrededores de la vivienda.

A pesar de ser arrestada por sus acciones, según la sentencia, la acusada no cesó en sus intentos por ver al cantante y continuó con sus recurrentes visitas también en enero, lo que obligó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.

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Hijo de Liam Payne es nombrado único beneficiario de su herencia

Bear Grey Payne, el hijo de nueve años del fallecido cantante británico Liam Payne, ha sido nombrado de manera oficial como el único beneficiario de su millonaria herencia, según revelaron documentos judiciales de la corte británica obtenidos por People.

El exintegrante de la exitosa boyband One Direction falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras sufrir una caída desde el balcón de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina. Dado que el artista murió sin dejar un testamento formal, su patrimonio quedó inicialmente bajo evaluación legal para determinar su destino conforme a las leyes del Reino Unido.

La fortuna total del músico asciende exactamente a 29.007.998 dólares (aproximadamente 21 millones de libras esterlinas), una cifra neta calculada una vez liquidadas las deudas pendientes del cantante.

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