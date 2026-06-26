Recaudador de impuestos de Miami-Dade abre sus oficinas como centros de acopio para Venezuela

MIAMI. - El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la apertura de todas las oficinas de la agencia como centros de acopio para recolectar donaciones destinadas a los damnificados del terremoto que devastó comunidades de Venezuela el miércoles.

La medida convirtió a una de las dependencias de mayor presencia territorial del Condado en un brazo logístico de la respuesta solidaria que activó el sur de la Florida, hogar de la mayor comunidad venezolana de Estados Unidos.

SOLIDARIDAD Sur de la Florida se moviliza en ayuda a las víctimas de los sismos en Venezuela

La campaña de Fernández, identificada con el lema “Unidos en la esperanza. Juntos, reconstruimos”, apela a la generosidad de empresas, organizaciones y vecinos para asistir a las familias que perdieron sus hogares.

Red de oficinas y donaciones

Las sedes habilitadas como puntos de entrega incluyen las oficinas de Coral Gables, Coral Reef, Downtown Miami, Florida City, Hialeah Gardens, Kendall, Miami Beach, Miami Central, Miami Gardens, Midway Crossings y Northside, distribuidas por todo el territorio de Miami-Dade.

Los donantes pueden acudir a la más cercana sin necesidad de registro previo y depositar allí sus aportes.

El material de la campaña detalla cuatro categorías de necesidades inmediatas. En alimentos no perecederos, la oficina solicita proteínas enlatadas como pollo, carne, atún y sardinas, además de frutas enlatadas o deshidratadas, frijoles y vegetales en conserva, ramen, comidas listas para consumir y cajas de agua.

En higiene, la lista comprende cepillos y pasta dental, desodorante, productos de higiene femenina, papel higiénico y toallitas húmedas. Para bebés y niños se piden pañales, biberones nuevos, ropa y artículos de aseo infantil.

El llamado abarca también una amplia gama de artículos temporales para el hogar y equipos de emergencia, entre ellos sacos de dormir, casas de campaña, catres, colchones inflables, mantas, guantes y botas de trabajo, mascarillas, linternas, baterías, radios portátiles, botiquines de primeros auxilios, filtros de agua y cargadores solares.

La oficina pidió que los artículos sean nuevos para garantizar su utilidad en las zonas afectadas.

Sur de la Florida se moviliza

La iniciativa del recaudador se sumó a la respuesta que encabezó la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y a la de varias organizaciones comunitarias tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro de Venezuela el miércoles.

El balance oficial ascendió a 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos, según las autoridades venezolanas, que declararon zona de desastre el estado costero de La Guaira. El cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, por daños estructurales, complicó la entrada de ayuda por vía aérea.

El área metropolitana de Miami concentra unos 254.000 residentes de origen venezolano, según el Centro de Investigación Pew, la mayor comunidad de esa diáspora en el país.

Con el mensaje “Tu generosidad de hoy trae esperanza para mañana”, la oficina del Tax Collector invitó a los donantes a verificar los horarios de cada sede antes de acudir y a sumarse a una causa que, subrayó, busca llevar alivio inmediato a quienes lo perdieron todo.