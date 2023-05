Dua Lipa debuta como diseñadora con Versace

La noticia no sorprende, pues la también modelo ha sido musa de la casa de moda italiana y no solo ha lucido sus diseños en alfombras rojas, es embajadora de algunas campañas publicitarias y desfiló en la pasarela Primavera-Verano 2023.

De la mano de la diseñadora Donatella Versace, hermana del fundador Gianni Versace, la artista de origen albanokosovar va a codiseñar una colección femenina Versace High Summer La Vacanza, la cual saldrá a la luz el 23 de mayo del 2023 en un íntimo y exclusivo desfile que se llevará a cabo en el Festival de Cannes.

En un comunicado emitido en las redes sociales de Versace, Donatella aseguró sentirse emocionada por este trabajo.

"Siempre me he inspirado en un proceso de diseño colaborativo. Trabajar con Dua en esta colección ha sido muy emocionante y me encanta la dinámica entre nosotros. Dua es fuerte, valiente y libre y su visión creativa es excepcional. El verano es un momento mágico. Capturaremos este sentimiento y los colores de esa época del año con un desfile de moda verdaderamente especial e íntimo en Cannes”, comentó.

Por su parte, Dua Lipa manifestó estar agradecida y complacida con esta oportunidad.

"Estoy absolutamente emocionada de haber codiseñado la colección femenina La Vacanza para Versace con Donatella. Ella y yo hemos formado un vínculo tan fuerte a lo largo de los años, y estoy muy agradecida por el apoyo que he recibido de ella y de todo el equipo desde el comienzo de mi carrera. Darme el honor de codiseñar esta colección y dejar que todas mis inspiraciones de verano se vuelvan salvajes ha sido un sueño. Estoy muy orgullosa de esta colección y no puedo esperar para estrenarla en Cannes”, agregó.

Dua Lipo no solo ha lucido modelos de Versace de sus nuevas temporadas, también ha usado colecciones vintage y hasta personalizadas. En la edición de Vogue de febrero de 2021, la cantante vistió prendas diseñadas por Versace inspiradas en náutica y plataformas con cadenas.

Dua Lipa AP Dua Lipa llega a la presentación de la colección otoño/invierno de Versace el jueves 9 de marzo de 2023 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California. AP/Jordan Strauss/Vía Invision

