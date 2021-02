Dua Lipa revela detalles de su trabajo con Gwen Stefani

"Honestamente no me lo podía creer, no me lo podía creer. Todo ocurrió de forma muy curiosa, porque nos pusimos en contacto con ella y su equipo para hacernos con el sample de Hollaback girl. Entonces, pensé que no perdería nada por preguntarle si quería hacer algo con la canción", declaró Dua Lipa.

"Le encantó el remix de Mark Ronson para Physical, y nos dijo: 'Me encantaría participar', agregó la intérprete de New Rules.

Asimismo, Lipa contó que la afirmación de Gwen Stefani, para formar parte de la grabación, le pareció surrealista.

"A mí me pareció surrealista, pero fue tan emocionante y divertido”, dijo, al recalcar que el trabajo se realizó en plena pandemia del COVID. "Fue un período tan emocionante, especialmente porque fue en la etapa de bloqueo y todo el proyecto se unió porque todos estaban en casa. Pero hizo que el bloqueo fuera tan emocionante", expresó.

Physical forma parte del álbum remix Club Future Nostalgia, el cual fue creado por remezclas de pistas del segundo álbum de estudio de Dua Lipa, Future Nostalgia, por una variedad de DJ y productores, incluidos Masters at Work, Larry Heard, Mark Ronson y Stuart Price.