Édgar Ramírez recibe el My Hero Award por su compromiso con Venezuela

Édgar Ramírez recibió el premio My Hero Award en la categoría de Impacto Cultural por su trayectoria artística y su incansable labor humanitaria a favor de Venezuela. La entrega del galardón tuvo lugar en Nueva York, en el Museo Americano de Historia Natural, durante la trigésima gala anual de las organizaciones Aid for AIDS y Aid for Life.
El galardón reconoce el esfuerzo de Ramírez al utilizar su plataforma e influencia para visibilizar la realidad de Venezuela y respaldar de manera consistente iniciativas en favor de los derechos humanos y las poblaciones migrantes.
En la ceremonia también se rindió homenaje a la trayectoria de Nathalie Rayes, exembajadora de Estados Unidos en Croacia y primera venezolana-estadounidense en ocupar el cargo, a la filántropa María Eugenia Maury y a la abogada de derechos humanos Mary Ann Torres.
Más allá de los premios
El encuentro, bautizado Dignity Across Borders (Dignidad sin fronteras), sirvió como espacio para movilizar recursos para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad: la recaudación de la gala financiará tratamientos contra el VIH, asistencia a migrantes y planes de recuperación a largo plazo tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela.
Aid for Aids fue fundada en 1996 por Jesús Aguais y opera el programa de redistribución de medicamentos contra el VIH más grande del mundo, beneficiando a más de 55.000 personas en 75 países y consolidándose como el principal proveedor de antirretrovirales en Venezuela.
Por su parte, Aid for Life, creada en 2016, atiende desde 34 centros en América Latina las necesidades de poblaciones desplazadas y desde 2022 asiste a más de 40.000 inmigrantes recién llegados a Nueva York para ayudarlos a integrarse.