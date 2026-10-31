sábado 31  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

Édgar Ramírez recibe el My Hero Award por su compromiso con Venezuela

El premio también reconoce la trayectoria de Édgar Ramírez como actor y productor, con una carrera que ha alcanzado escenarios internacionales

El actor venezolano y miembro del jurado de Un Certain Regard, Edgar Ramírez, llega para la proyección de la película Mother And Son (Un Petit Frere) durante la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 27 de mayo de 2022.

El actor venezolano y miembro del jurado de Un Certain Regard, Edgar Ramírez, llega para la proyección de la película Mother And Son (Un Petit Frere) durante la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 27 de mayo de 2022.

AFP/Patricia de Melo Moreira
Por Sofía Calvo

Édgar Ramírez recibió el premio My Hero Award en la categoría de Impacto Cultural por su trayectoria artística y su incansable labor humanitaria a favor de Venezuela. La entrega del galardón tuvo lugar en Nueva York, en el Museo Americano de Historia Natural, durante la trigésima gala anual de las organizaciones Aid for AIDS y Aid for Life.

El galardón reconoce el esfuerzo de Ramírez al utilizar su plataforma e influencia para visibilizar la realidad de Venezuela y respaldar de manera consistente iniciativas en favor de los derechos humanos y las poblaciones migrantes.

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En la ceremonia también se rindió homenaje a la trayectoria de Nathalie Rayes, exembajadora de Estados Unidos en Croacia y primera venezolana-estadounidense en ocupar el cargo, a la filántropa María Eugenia Maury y a la abogada de derechos humanos Mary Ann Torres.

Más allá de los premios

El encuentro, bautizado Dignity Across Borders (Dignidad sin fronteras), sirvió como espacio para movilizar recursos para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad: la recaudación de la gala financiará tratamientos contra el VIH, asistencia a migrantes y planes de recuperación a largo plazo tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela.

Aid for Aids fue fundada en 1996 por Jesús Aguais y opera el programa de redistribución de medicamentos contra el VIH más grande del mundo, beneficiando a más de 55.000 personas en 75 países y consolidándose como el principal proveedor de antirretrovirales en Venezuela.

Por su parte, Aid for Life, creada en 2016, atiende desde 34 centros en América Latina las necesidades de poblaciones desplazadas y desde 2022 asiste a más de 40.000 inmigrantes recién llegados a Nueva York para ayudarlos a integrarse.

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