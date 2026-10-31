Homenaje a Roscoe: el perrito de Lewis Hamilton en el altar de Día de Muertos de la F1

En la ofrenda destaca la fotografía del bulldog inglés que falleció en septiembre de 2025, tras 12 años juno a Lewis Hamilton.

El Gran Premio de México ha encendido la pasión de los fanáticos de la Fórmula 1 con una agenda semanal repleta de adrenalina en distintos puntos de la capital. Las carreras coinciden con una de las festividades más emblemáticas del país: el Día de Muertos, una tradición que viste las calles de color, desfiles, catrinas y ofrendas para recordar a quienes ya no están.

En sintonía con esta celebración, la F1 instaló un altar conmemorativo en el Autódromo Hermanos Rodríguez dedicado a grandes figuras del automovilismo, en el que rindió un emotivo homenaje a Roscoe, el adorable bulldog de Lewis Hamilton, que falleció el año pasado.

En la ofrenda destaca la fotografía del bulldog inglés que acompañó a Lewis Hamilton durante más de una década. Roscoe falleció en septiembre de 2025, tras 12 años junto al piloto.

Además de seguir una estricta dieta vegana —al igual que su dueño—, Roscoe era una figura habitual en las sesiones de entrenamiento y las carreras. Su popularidad traspasó las pistas, sumando más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Una severa neumonía y un posterior paro cardíaco obligaron a mantener a Roscoe con soporte vital durante cuatro días. Para evitar su sufrimiento, Hamilton tomó la dolorosa decisión de dormirlo, una devastadora noticia que el piloto anunció en sus redes sociales arropado por los mensajes de apoyo de sus fanáticos.

Por lo mucho que el perrito significaba para Lewis, la Fórmula 1 lo incluyó en la ofrenda de Día de Muertos, junto a otras importantes figuras. Entre ellos se puede ver a Enzo Ferrari, fundador de la escudería italiana, y James Hunt, campeón mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Moisés Solana, John Surtees, Bruce McLaren y Jim Clark; también figuran en la ofrenda.

Actualmente, Lewis forma parte de la escudería Ferrari junto a Charles Leclerc, un piloto que también comparte una profunda debilidad por los animales. Al igual que el británico, Leclerc es devoto de su perro, Leo, una adorable mascota que se ha ganado el cariño incondicional de los fanáticos en las redes sociales.

Halo, el nuevo integrante de los Kardashian

Durante un reciente encuentro con fanáticos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, Hamilton confirmó que integró a un nuevo miembro a la familia Kardashian: un cachorro golden retriever bautizado como Halo.

El obsequio fue pensado para los cuatro hijos que Kim Kardashian comparte con el rapero Kanye West —North, Saint, Chicago y Psalm—, con quienes el deportista británico disfruta compartir tiempo libre fuera de las pistas de carreras.

“Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad. Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia. Este año les regalé un perro, así que el pequeño Halo es un nuevo miembro de esa familia”, reveló Lewis Hamilton sobre el presente otorgado a los pequeños.

La revelación del obsequio consolida la visibilidad pública que ha tomado la relación entre la empresaria y el piloto a lo largo de 2026, reafirmando la estrecha convivencia que mantienen en viajes familiares y eventos privados.