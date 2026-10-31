Disfraces más icónicos de celebridades este Halloween 2026

Hollywood volvió a convertirse en un escenario de terror este Halloween de 2026. Entre creaciones deslumbrantes e ideas virales, varias figuras del entretenimiento y sus equipos de estilismo elevaron el nivel de la contienda con disfraces que marcaron la conversación digital del fin de semana.

Camila Mendes y Madelaine Petsch, protagonistas de Riverdale, rindieron un fiel homenaje a Los Picapiedra. Petsch adoptó la imagen de Vilma Picapiedra con el clásico vestido blanco asimétrico, collar de cuentas gigantes y tupé pelirrojo, mientras que Mendes personificó a Betty Mármol con un vestido azul, peinado bob y lazo a juego en un plató con muebles de piedra rústica.

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Paris Hilton y su familia: Los locos Addams

Paris Hilton apostó por dos ambiciosas caracterizaciones familiares para este Halloween. En su versión de Los Locos Addams, la empresaria se convirtió en Morticia con un vestido de terciopelo negro, escote corazón y labios burdeos mate. Su esposo Carter Reum vistió como Gomez, mientras que sus hijos Phoenix y London encarnaron a Pericles y Merlina. La estampa incluyó a su mascota caractarizada como el Tío Cosa y la mítica presencia de Dedos en la escenografía.

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Karol G: El cadáver de la novia (2005)

Karol G se inspiró en el cine de animación de Tim Burton para su caracterización de Halloween al convertirse en Emily, de El cadáver de la novia. La cantante lució un traje novia desgastado en tonos azul pálido, con un corsé que recreaba costillas al descubierto y una falda con abertura para mostrar una pierna totalmente ósea.

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Belinda: Xenomorfo

Belinda impactó en este Halloween al convertirse en el Xenomorfo de la película Alien, combinando el universo biomecánico de H.R. Giger con la alta costura. La artista lució un mono ceñido con relieves torácicos de aspecto vinílico y stilettos transparentes, coronado por una protésica craneal alargada con acabado húmedo. El maquillaje ahumado en tonos oscuros y la ambientación en una cápsula criogénica completaron una de las producciones más espectaculares de la jornada.

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Kim Kardashian: North West

Disfrazada de su hija mayor, North, de 13 años, la estrella de Las Kardashian lució cabello azul eléctrico, uñas largas y el característico estilo gótico de su primogénita.

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Cara Delevingne: El quinto elemento (1997)

¿Quién no se enamoró de Leelo en la obra de ciencia ficción de Luc Besson? La supermodelo y actriz británica Cara Delevigne sí y no lo esconde: compartió fotos luciendo el icónico vestuario de vendajes blancos y la cabellera naranja brillante que inmortalizó Milla Jovovich a finales de los 90.