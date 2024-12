Eduardo Antonio tendrá su estrella en Paseo de la Fama de Las Vegas

“El amor y la energía que me brindan son el mejor regalo que puedo recibir. Gracias por estar siempre conmigo”, expresó Eduardo Antonio, visiblemente emocionado, en declaraciones al DIARIO LAS AMÉRICAS.

La velada alcanzó su momento cumbre cuando el artista recibió el prestigioso premio Diamante del Paseo de las Estrellas. Este galardón, entregado por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), reconoce la consagración de figuras destacadas en el cine, la radio, la televisión, el teatro y la música.

“Este reconocimiento es un sueño hecho realidad. No solo es un premio a mi carrera, sino también al amor y apoyo de todos ustedes, que siempre han creído en mí y en mi arte”, afirmó el homenajeado.

Con este logro, Eduardo Antonio se convierte en el primer cubano en recibir esta distinción y suma su nombre al icónico Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada. Su estrella estará junto a las de figuras internacionales como Luis Miguel, Selena, Vicente Fernández, Ricky Martin, Gloria y Emilio Estefan, y la inolvidable Silvia Pinal, a quien Eduardo recientemente dedicó un emotivo tributo tras su fallecimiento, destacando su amistad y la invaluable contribución de la actriz al mundo artístico.

La celebración incluyó música en vivo, con la interpretación de los temas más significativos de su carrera, y una decoración que reflejaba la elegancia y el estilo vibrante que lo caracteriza. Amigos cercanos y colegas se unieron para rendirle homenaje, subrayando su impacto como uno de los íconos más queridos de la comunidad cubana y latina en general.

El Premio “Diamante” del Paseo de las Estrellas reafirma el legado de Eduardo Antonio como un artista versátil y carismático, capaz de conquistar diversas generaciones con su talento y presencia escénica.

“Esta noche estamos aquí para honrar a una gran persona, a un artista. Para reconocer su trabajo no de un año, no de dos, no de tres, sino de múltiples años. Es por eso que venimos desde Las Vegas para hacer entrega de este reconocimiento”, expresó Pablo Antonio Castro Zabala, presidente del Paseo de las Estrellas y el Salón Mundial de la Fama en la Capital Mundial del Entretenimiento.

La ocasión concluyó con un brindis en honor al protagonista de la noche, quien, entre aplausos y ovaciones, agradeció profundamente a los presentes por hacer de esta fecha un momento aún más significativo en su vida.

La ceremonia de develación de su estrella en la Ciudad del Pecado está prevista para enero de 2025, marcando un nuevo capítulo en la carrera del querido cantante.

¡Felicidades a Eduardo Antonio, el Divo de Placetas, por este merecido reconocimiento y un cumpleaños que quedará en el recuerdo!