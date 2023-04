Eduardo Antonio y Srta. Dayana, juntos en "Amor y guerra"

Él se declaró su admirador luego de escuchar el disco Por ella y supo que se unirían en nombre de la música.

“Cuando vine la primera vez a Miami, en 2017, lo conocí en un evento en el Flamingo Theater , nos presentamos, conversamos, tuvimos un feeling (una conexión) muy bonito desde el principio. Y siempre se habló de la posibilidad de colaborar en algún momento. Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, y nos volvimos a encontrar. Yo saqué Por ella, que es un disco de covers. Eduardo me comentó que le había encantado, que le encantaría hacer algo así conmigo”, contó Srta. Dayana en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“En un principio pensamos hacer un cover con el estilo que había trabajado en ese disco, pero después me pareció que podía funcionar muchísimo un tema inédito. Y él me mandó una propuesta bien linda, que me la mandó creo grabada en el baño de su casa con una guitarra (risas). Entonces, como ya sabía que él quería salir un poco de su zona de confort y venir a lo que defiendo yo, pues me lo lleve completo”.

Por su parte, Eduardo Antonio quiso dejarse llevar.

“Yo me dejé llevar por completo, porque también me encantó lo que me propuso, y lo que salió es genial. Era lo que yo quería, un tema que tuviera historia, una letra bonita, pero con el movimiento, la sandunga y el estilo de lo que ella defiende, que creo que lo hace como nadie. Y estoy muy feliz. Es una de las cosas que he disfrutado con mucho gusto en mi carrera. Y cuando hacemos el tema en el escenario, me siento mejor porque es bailarina; tiene una expresión corporal genial. Creo que hay una química impresionante, nos miramos y sabemos para dónde, si para acá o para allá”, expuso Eduardo Antonio.

Y es que el artista, que conquistó al público mexicano tras su paso por la televisión en el país azteca, reconoció que ya le hacía falta trabajar junto a una figura femenina, como lo hizo durante el tiempo en el que estuvo casado con Niurka Marcos. Y parece haber encontrado en Srta. Dayana la candidata ideal.

“Extrañé mucho tiempo una figura femenina a mi lado, porque siempre al ser un showman (un hombre de espectáculos) he tenido una vedette a mi lado. Hice muchos shows con Niurka, además del show de la vida real, que además no fue un montaje, como nos dijeron en un programa, pero artísticamente Niurka y yo teníamos un show que era muy bueno, hacíamos comedia, sketch, cantábamos, bailábamos y hacíamos duetos. Entonces he tenido un vacío. Y ahora con Dayana he sentido eso muy bonito que siempre es bueno tener entre artistas”, reveló.

Asimismo, adelantó que Amor y guerra tendrá otras versiones

“Quiero hacerle una versión popera para México con el mismo video. Creo que es un tema que va a funcionar mucho en México y en otros lugares donde queremos ir. Además, queremos también hacer un concierto de teatro juntos”, dijo Eduardo Antonio.

“Y se me ocurre ahora que quisiera hacer una obra de teatro musical con Dayana, con una historia, sería genial. Lo vamos a hacer. Ya tenemos el productor que se muere por hacer una cosa de ese tipo. Las cosas se decretan y se jalan. Yo soy así”.

Para Srta. Dayana, grabar el videoclip del tema fue una experiencia inolvidable, no solo porque se desempeñó como actriz, sino también porque estuvo en buenas manos.

“Lo disfruté mucho. Eduardo es muy artista, es muy divo, hace gala de su apodo, siempre está impecable, reluciente, es muy artista en todo momento, pero en el video fue tan humano, tan persona. Yo me fui a hacer el video con mi hija, Él hasta me ayudó a cuidar a la niña. Estuvo más pendiente de mí que de él mismo, de que yo luciera bien, de que estuviera impecable, de que cada toma que se hiciera conmigo, yo luciera bonita, que cada cosa saliera perfecta, me cuido muchísimo”, recordó Srta. Dayana.

“Y me gustó eso, porque dejó de ser el divo para dirigirme. Él fue director, productor, guionista de todo el video, además de Wilber que hizo un trabajo muy lindo y todo el equipo, pero él fue el showman del día y además fue persona. Fue una experiencia muy linda, la pasamos genial, nos divertimos un montón, disfrutamos todo el proceso, desde que estábamos en el estudio de grabación, hasta que se grabó el video y ahora la promoción”.

Para Eduardo Antonio, cuidar a su coprotagonista es algo natural que se remonta a la época de oro del cine mexicano, pero también denota evolución en todos los aspectos.

“La mujer, la protagonista, tiene un soporte. Si nos remontamos a las películas del cine mexicano podría estar María Félix y Pedro Almendares o María Félix y Jorge Negrete. Y yo quería que en esta historia estuviera Señorita Dayana y Eduardo Antonio”, expresó, al sugerir que la mujer es la verdadera protagonista.

“Entonces, un hombre como yo, que tengo el ego muy bien plantado, porque si no, no puedo ser un buen artista. Cuando haces esas cosas, estas madurando, estas creciendo artística y humanamente, y de muchas maneras”.

Amor y guerra se puede escuchar en todas las plataformas digitales de música y el videoclip, dirigido por Wilber Mateu, está en el canal de YouTube de Eduardo Antonio.

“Estamos diciendo algo bonito con la letra, además, es una canción que no es nada de chabacanería ni vulgaridad, porque en la cama se hace el amor. Y hacer el amor es una frase muy bonita, que encierra demasiadas cosas. Y hay muchas maneras de hacer la guerra, se hace la guerra también con amor. Este es un tema que visualmente es como el tráiler de una telenovela”, dijo Eduardo Antonio.

“Hay una escena del video cuando yo le abro la puerta y ella se voltea, que es, como dirían en una telenovela, la presentación del personaje, porque es una actriz maravillosa. Y no paro hasta hacer una obra de teatro con ella”.

Sobre el ego y qué papel juega en el mundo de los reflectores, ambos reconocieron que llámese ego o autoconfianza, es necesario para mantener la frente en alto cuando se cierran algunas puertas.

“El ego está, pero no es el ego malsano que piensan las personas. El ego es tu polo a tierra para no dejarte aplastar, porque en el inter de llegar donde uno quiere llegar, no todas las cosas son buenas. Hay personas que te pueden decir cosas que te pueden lastimar”, indicó Eduardo Antonio.

“Cuando empecé esta carrera alguien me dijo: tú tienes una voz muy linda pero solo para oír. O sea, me quiso decir que yo no tenía imagen para actuar. Y que no he hecho yo con mi imagen, cuantos looks no he tenido, que en México fui protagonista cuando allá los morenos son los coprotagonistas o los antagónicos. Casi siempre la protagonista es rubia y la villana es trigueña. Y yo soy mulato, y protagonicé en México con mi color. Entonces te das cuenta de que son cosas que te pueden marcar en un momento si no estás plantado, si no tienes ese ego que es el que te da el balance. No te crees tu historia. Yo todos los días me lo tengo que creer, incluso con el tiempo”, recordó.

Srta. Dayana no olvida lo que escuchó cuando debutó como cantante en la televisión cubana.

“Yo había hecho mucha televisión como bailarina. Pero la primera vez que me presenté como cantante en la televisión en Cuba, la esposa del director del programa y varias personas del equipo de producción dijeron: mejor quédate bailando”.

“Los artistas somos bastante firmes a la hora de defender nuestro arte y la visión de un artista es diferente. Y no sé si sea ego o sea el tener que creer en ti mismo, incluso cuando nadie más cree. Eso es lo que quizás haga a los grandes artistas, no sé si se llame ego o tiene otro nombre, pero sí creo que es necesario creer en sí mismo, porque siempre habrá quien diga que no tienes talento”.