Eduardo Capetillo Jr. rompe el silencio sobre relación de sus padres

Con una sonrisa y visiblemente divertido por la situación, Capetillo Jr. abordó los chismes en una reciente entrevista para el medio digital Mi Chismecito en YouTube.

"A cada ratito a mis pobres papás les sacan algo. A mi papá a cada rato lo matan. De repente nos dicen ‘oigan, ya se murió su papá’. Y yo ‘’¡qué la canción!’. Ahí andan los dos; están contentos los viejos", comentó el primogénito, restando importancia a las falsas noticias.

"Que yo sepa no. No me han comentado, no me han enviado el memorándum. Ahí andan, están muy contentos"., dijo cuando se le preguntó directamente sobre el supuesto divorcio.

Capetillo Jr. explicó que su familia se toma este tipo de rumores con normalidad, entendiéndolos como parte de la vida en el ojo público.

"Están muy contentos y creo que esto hay que tomarlo cómo es. Entiendo que la gente quiere saber y hay que decirle también a la gente porque ellos nos dan mucho cariño, están con nosotros, se preocupan también y ellos son parte de nosotros, nosotros, de cierta manera, parte de ellos. Entonces, es importante que sepan", añadió, mostrando gratitud hacia el público por su preocupación.

Si bien desconoce el origen de estas especulaciones, Eduardo Capetillo Jr. enfatizó que la verdad es conocida por sus padres y no les afecta en lo más mínimo.

"La verdad, están muy contentos. Hablo con ellos, prácticamente, todas las noches, todos los días, y ahí siempre platicamos, y no veo nada que vaya nada por allá, de ese estilo", concluyó, reafirmando que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo están tan unidos como siempre, disipando cualquier sombra de duda sobre la solidez de su duradero matrimonio.