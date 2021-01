Eduardo Verástegui usa imagen de Trump en perfil de Twitter

Después de los ataques al Capitolio y las declaraciones posteriores que hizo Donald Trump, Twitter suspendió su cuenta y Eduardo Verástegui mostró su apoyo al mandatario con esa decisión.

"No pueden, ni podrán contra el defensor de los no nacidos y la libertad religiosa. El presidente Trump en 4 años no participó en una sola guerra. Seguirá luchando por la defensa de la vida y la libertad religiosa. La mentira tarde o temprano sale a la luz", escribió Eduardo Verástegui.

Embed A los haters, Twitter también tendría q cancelarles sus cuentas. Todo el día están incitando a la violencia con su odio. Twitter se iría a bancarrota; mejor sigamos así, ejerciendo nuestra libertad de expresión. Haters, ya dejen d odiar tanto, el odio les va hacer daño. #AmoryPaz — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 9, 2021

“A los haters Twitter también tendría que cancelarles sus cuentas. Todo el día están incitando a la violencia con su odio. Twitter se iría a bancarrota; mejor sigamos así, ejerciendo nuestra libertad de expresión. Haters, ya dejen de odiar tanto, el odio les va a hacer daño”, expresó.

Asimismo, Eduardo Verástegui dijo que Twitter, más bien, debería suspender la cuenta de las personas que apoyan la legalización del aborto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Verástegui (@eduardoverastegui)

“Siguiendo sus reglas, Twitter tendría que cancelar todas las cuentas que promueven el aborto porque esas cuentas sí que incitan a la cruel violencia del asesinato de un bebé en el vientre de su mamá”, sostuvo.

En septiembre del año pasado, Eduardo Verástegui fue nominado como asesor de Donald Trump.