Eduardo Yáñez bromea sobre uso del semen de ballena

“El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel. Pues ahí dice en todas las cremas: 'esto contiene semen de ballena'. Ya lo voy a empezar a vender“, declaró Yáñez, entre risas, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque el componente suele ser una opción de belleza para muchos, el actor indicó que se trataba de una broma.

“I’m sorry (lo siento), pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito“, dijo el galán de telenovelas, Eduardo Yáñez.

Con casi cuatro décadas de trayectoria artística, Eduardo Yáñez se ha caracterizado por trabajar en producciones mexicanas. Entre ellas destacan las telenovelas Destilando amor, Amores verdaderos, y Corazón salvaje.