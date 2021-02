Eduardo Yáñez explica por qué abandona "Si nos dejan"

“Quería comunicarme con ustedes porque sí, dejo la telenovela ‘Si nos dejan’ por razones de salud. Quería aclarar esto porque ya sé que hay medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y nada es verdad hasta que yo lo diga…”, indicó el actor dirigiéndose a sus seguidores en Instagram.

Eduardo Yáñez, de 60 años, continuó la explicación ahondando en su actual estado de salud, que le impide seguir formando parte del elenco de Si nos dejan.

“Antes de empezar los ensayos, me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter adentro con el cual hubiera tenido que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido: los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo iba a dejar esta novela por la mitad”, reveló.

“Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla por cuestiones de salud”, añadió sobre su decisión.

Asimismo, Yáñez contó a sus fans que pronto se someterá a una operación para atender ese problema de salud que le aqueja, y de esa manera regresar al set de grabación como parte de otro proyecto actoral.

“La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva. Espero estar recuperado pronto para hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir. Ojalá sea pronto”, dijo.

Antes de despedirse, no olvidó agradecer a sus seguidores por el cariño, y a la cadena por haber pensado en él para dar vida al personaje de Sergio Carranza en Si nos dejan.

“A todos mis fans por haberse preocupado, esta es la aclaración. Quiero agradecer a Televisa por haberme dado esta gran oportunidad, por haber pensado en mí para este personaje tan difícil y, a la vez, tan halagador…”, expresó.

En días reciente, Televisa emitió un comunicado en el que informaba la inevitable separación de Yáñez de la producción. Y que se trataba de una decisión de mutuo acuerdo por el bienestar del actor.

Además, la cadena dio a conocer quién sería su remplazo.

“Debido a una situación personal que demanda su total atención, Eduardo Yáñez y la producción de Si nos dejan acordaron que el actor se separe de los trabajos de este nuevo melodrama. Alexis Ayala se incorpora a las grabaciones interpretando al personaje de Sergio Carranza”, explicó la cadena.