El actor Hill Harper se postula al Senado de EEUU

Harper es el sexto candidato demócrata en entrar a la contienda por el escaño de la senadora demócrata Debbie Stabenow, quien anunció en enero que no buscará un quinto periodo en el cargo en las elecciones de 2024 representando al estado políticamente oscilante.

Nacido en Iowa, Harper posee una casa y una cafetería en Detroit, Roasting Plant Coffee la cual compró en 2017. Asistió a la Universidad Brown y a la Facultad de Derecho de Harvard antes de convertirse en actor. Tuvo un papel protagónico en el programa “CSI: NY”, de la cadena CBS, durante nueve temporadas y actualmente aparece en “The Good Doctor” de ABC.

Harper formó parte del panel sobre cáncer del entonces presidente Barack Obama en 2012, siendo él mismo sobreviviente de la enfermedad.

En una entrevista con The Associated Press antes de su anuncio, Harper se describió como dueño de una pequeña empresa, miembro del sindicato y activista. Dijo que no ser un “político de carrera” será una ventaja en el Congreso y que planea realizar una campaña “impulsada por la gente y para la gente”.

“No se trata de partidos. Se trata de que la gente se sienta representada”, afirmó Harper. “Y creo que en este momento los habitantes de Michigan quieren contar con una voz independiente en el Senado de Estados Unidos”.